GIO EVAN: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Puccini di Firenze

Foto di Luna La Chimia

“Fragile/Inossidabile” – Il Tour nei Teatri

Gio Evan, dopo il successo del precedente “Evanland – Il Festival Internazionale Del Mondo Interiore”, è tornato nei teatri con un nuovo tour prodotto e organizzato da Baobab Music & Ethics.

Il poliedrico artista ha così portato ieri sera la sua opera inedita “Fragile/Inossidabile” anche sul prestigioso palco del Teatro Puccini di Firenze.

In questo inedito spettacolo, la musica si alterna a poesie, gag e a monologhi ricchi di ironia ed emozioni. Gio Evan, con questa nuova formula, è partito dai pensieri, per poi approdare alle parole, che studia e smembra, per sviscerarne ogni possibile sfumatura di significato. La parola “fragile“, ad esempio, contiene al suo interno la parola “agile“. E se alcune parole non andrebbero più pronunciate, altre invece avrebbero bisogno di un po’ di fisioterapia.racconta così la forza della fragilità inossidabile, dello spessore della finezza e dei frammenti rimasti fra menti rimaste.

Tra giochi di parole e concetti visionari, il funambolo Evan ha illuminato il pubblico con una nuova prospettiva di vita, dichiarando che “Fragile/inossidabile” è una protezione 50 contro i raggi degli iperinsensibili.

Un’ opera teatrale emotivamente coinvolgente attraverso cui il cantautore ha offerto interessanti spunti di riflessione al pubblico presente in sala, regalando a ciascuno una nuova prospettiva di vita.

Uno spettacolo unico nel suo genere che ha meritato di essere visto e per chi non ne ha avuto la possibilità, vista l’enorme richiesta, sono state aggiunte nuove date tra cui una replica a Firenze, sempre al Puccini, per il prossimo 18 Marzo.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Gio Evan a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

GIO EVAN – La scaletta del Tour

Intro Campionato (Chiara)

Monologo: Salvezza

Ulay

Regali Fatti A Mano

Glenn Miller

Himalaya Cocktail

Poesia: Persone Medicina

Scudo

Modì

Monologo: Nuovo Pensiero

Hopper

Arnica

Klimt

Monologo: Sostienimi Stretto

Chantilly

Buster Keaton

Jeeg Robot

Poesia: Cresciuta

A Piedi Il Mondo

Andy Warhol

Monologo Finale

Fontana

Poesia: Abbi Guarigione Di Te

Susy

Vittoria



GIO EVAN – Le prossime date del Tour



11 Marzo – Teatro Acacia (Napoli)

12 Marzo – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (Spoleto)

13 Marzo – Teatro Duse (Bologna)

14 Marzo – Teatro Delle Muse (Ancona)

18 Marzo – Teatro Puccini (Firenze)

20 Marzo – Teatro Alighieri (Ravenna)

21 Marzo – Teatro Auditorium Santa Chiara (Trento)

22-23 Marzo – Teatro Della Concordia (Venaria Reale)

28 Marzo – Teatro Duse (Bologna)

18 Giugno – Circolo Magnolia (Segrate)