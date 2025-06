WORKSHOP, EVENTI, ATTIVITÀ E TANTA MUSICA CON GIO EVAN, QUANTIC, DADDY G (Massive Attack), ROBERTO CACCIAPAGLIA, GIULIA MEI, ERRI DE LUCA e VITO MANCUSO

Il 26 e il 27 luglio, presso la Rocca Maggiore di Assisi (Perugia), GIO EVAN presenta la quarta edizione di “EVANLAND”, il festival internazionale del mondo interiore. I biglietti sono disponibili al link: Evanland 2025

Evanland (Baobab & Riverock), è un festival unico nel suo genere, dedicato all’evoluzione personale e pensato per chi desidera esplorare e approfondire il proprio percorso di crescita.

Il programma propone oltre 42 ore di attività coinvolgenti, tra meditazioni, trekking nella natura, spettacoli circensi, giochi in legno, esplorazioni astrali, costellazioni familiari, bodypainting, cerimonie del cacao, Acro yoga e molto altro.

Sono previsti inoltre incontri e workshop con Erri De luca, Vito Mancuso, Mattia Casarin e Gianluca Bianco.

La musica è protagonista con due concerti speciali di Gio Evan, le performance di Roberto Cacciapaglia, Giulia Mei e i DJ set di artisti di calibro internazionale come Quantic e Daddy G (Massive Attack).

«Evanland nasce dal desiderio di creare un punto di ritrovo per persone brillanti; artisti, scrittori, scienziati, filosofi, maestri spirituali, sciamani, viaggiatori, poeti e psicologi – spiega Gio Evan – abbiamo immaginato un luogo in cui queste anime possano ritrovarsi per ispirare nuove visioni e connessioni profonde››.



La prima edizione di Evanland ha avuto luogo nel 2022 a Milano, registrando fin da subito una partecipazione significativa con oltre 5.000 presenze. Fin dalla prima edizione, il festival si configura come un evento unico nel suo genere, dedicato all’evoluzione personale e al desiderio di creare uno spazio di incontro per chi si riconosce nei valori della gentilezza, della ricerca interiore e della consapevolezza. Nel 2023, Evanland si svolge in due città, Milano e Roma, consolidando il proprio messaggio e ampliando la propria comunità.

Nel 2024 la scelta ricade su Assisi, luogo altamente simbolico che rafforza il legame del festival con la spiritualità, la pace e l’introspezione. La manifestazione prende vita con l’intento di offrire un punto di riferimento per chi sente l’esigenza di fermarsi, riconnettersi e condividere. Inizialmente definito come un “raduno dei buoni”

o “la terza pace mondiale”, per poi evolversi in un incontro aperto a persone che vibrano su una stessa frequenza, quella della cura, della sensibilità e della crescita interiore. Evanland non si propone soltanto come un evento, ma come uno spazio vibrante, dove la tenerezza è accolta, la consapevolezza è coltivata e la connessione diventa esperienza concreta.

Nel 2025 teatro dell’evento di due giorni sarà nuovamente Assisi: i biglietti sono disponibili al link: Evanland 2025