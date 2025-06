Gio Evan: spiritualità, ricerca e connessione ad Evanland – 26 e 27 luglio ad Assisi il Festival del Mondo Interiore

In occasione dell’uscita di un nuovo pezzo e dell’organizzazione del Festival del Mondo Interiore ad Assisi, che avrà luogo i prossimi 26 e 27 luglio, abbiamo incontrato Gio Evan per una chiacchierata. Ecco cosa ne è venuto fuori…

D: Qualche giorno fa è uscito “Spirito Guida”, un brano fresco e dal ritmo estivo. Ci racconti come nasce questo pezzo e il suo significato?

Frequento una scuola di elementari e medie con cui collaboro per molti progetti, ho contatto con bambini di queste fasce di età, essendo poi anche io genitore e avendo amici con figli, ho incontrato una bambina che mi ha chiesto perchè faccia canzoni tristi, nonostante lei mi veda tra gli adulti che conosce una persona molto allegra. Io ci sono rimasto un po’ male all’inizio, ma questo mi ha stimolato a pensare dove mettere questa parte giocosa? Mi sono accorto che non si trova nelle canzoni perchè la leggerezza e l’allegria è una mia attitudine quotidiana, ma nei pezzi metto più riflessioni, meditazioni, e vado con le emozioni più in punta di piedi. Ad ogni modo abbiamo deciso di fare una canzone giocosa insieme, lei ha proposto degli animali e così è nata “Spirito Guida”.

Si intitola così perchè ho sentito che attraverso questa bambina si è manifestata un’entità molto più profonda che mi ha spronato a mostrare questa mia parte allegra e quasi fanciullesca, anche se attraverso le figure degli animali si richiamano spiriti e sentimenti altri. Penso alla cultura dell’Amazzonia, dove hanno gli spiriti guida degli animali o tra i nativi americani i totem… Certo tra gli animali, nel testo ho anche nominato le mie “pesantezze”: ci sono Giordano Bruno e Rita da Cascia, personaggi non proprio leggeri.

foto di Danilo D’Auria

D: Certo non leggeri ma figure carismatiche e portatrici di una spiritualità particolare. Un po’ proprio come il luogo che hai scelto per organizzare Evanland, ad Assisi. Ci racconti di più di questo Festival alla sua quarta edizione quest’anno?

Era il mio desiderio più profondo organizzarlo ad Assisi, senza rinfacciare nulla a Milano o Roma, ma è un progetto molto intimo e silenzioso. Il contesto della natura, colli, vento sono molto in linea con lo spirito del Festival. Quando Assisi si è offerta di ospitarci è stata una bella opportunità per portare il mio vivere non solo musicale e artistico, ma per far vedere e conoscere vite alternative. La terra di San Francesco è perfetta, io sono cresciuto a Gubbio e ho abitato per 14 anni vicino alla casa in cui lui ha domato il lupo, quindi sono luoghi di memoria e di casa: è il posto perfetto per questo festival.

D: Ho visto il documentario della scorsa edizione ed escono belle parole dalle persone che ci hanno partecipato: “consapevolezza, ritrovo, felicità, anime, ascolto, sogno”… quali altre parole aggiungestesti a questa esperienza?

Tutte le persone che vengono ad Evenland le ritrovo in tante altre pratiche e ritiri che frequento anche io. Siamo uniti dalla ricerca, stiamo ricercando. Siamo in una fase di vita piena di curiosità, che intendo dal punto di vista etimologico come “si- cura” il concentrarsi sulla cura: di noi stessi, degli altri, della vita, intelligenze sottili e invisibili, parte tutto da uno stimolo di ricerca e curiosità, con approfondimenti e profondità. Ci lega questo, la ricerca. Siamo persone in crisi, che spendono il proprio tempo nella ricerca, a camminare e ricercare. Questo ci rende persone di bello spirito.

foto di Danilo D’Auria

D: Spazio non solo a musica e performance dance, ma anche a meditazione, yoga, campane tibetane, attività “interiori”: ci racconti anche questa parte più spirituale?

Nel Festival troviamo tutte le pratiche che han confermato che possono portare al benessere: penso all’acro yoga che fa bene ai muscoli, alle articolazioni, abbassa il cortisolo; o alla meditazione statica dove stai in silenzio e controlli il respiro, sono pratiche sane. Quindi in questi due giorni, più volte al giorno, daremo spazio a questo tipo di benessere.

Poi ci saranno ospiti che racconteranno le loro esperienze, verrà Erri De Luca che parlerà della sua terza età e di come le sue esperienze in montagna in free solo lo aiutano a stare bene. Abbiamo raccolto e riunito le pratiche che collaborano per una visione d’insieme bella e di benessere olistico, in contrapposizione con l’antiseparazione. Tutto ciò crea un luogo sicuro che per qualche giorno puoi definire casa.

foto di Danilo D’Auria

D: Insieme a te nella prima serata ci sarà Giulia Mei, ci racconti il perchè di questa scelta e le vostre affinità artistiche e musicali?

Giulia l’ho vista live e mi ha colpito molto, ha un energia pazzesca. È una buona penna, mi piacciono i suoi testi, dice le cose, nn si nasconde dietro a patine o stereotipi. È una personalità che spicca nel marasma giovanile, può dire qualcosa di unico e quindi mi piace averla ospite.

Si vero lei viene da un talent show televisivo, ma cosa oggi è un talent e cosa no? Abbiamo “famosi” che vegono da tik tok, altri dalla tv… oramai ci sono più famosi per un giorno che meno famosi, quindi sono contento di condividere lo spazio di Evanland con lei.

foto di Danilo D’Auria

D: Tra gli ospiti attesi ci sono anche artisti internazionali come Quantic e Daddy G dei Massive Attack: scelte musicali che rimandano all’elettronica e alla psichedelica, come nascono queste collaborazioni?

Il mio manager (Bruce) è appassionatissimo dei Massive Attack, quindi abbiamo pensato di allungare la serata del sabato con una proposta musicale alternativa e quindi ingaggiato Daddy G.

foto di Danilo D’Auria

Sarà un prolungamento dai ritmi diversi per guidare gli spiriti musicali che amano le ore piccole e danzare al buio. Per quanto mi riguarda sono un’anima più diurna, mi piace alzarmi presto, meditare e praticare all’alba, proprio la domenica il Festival prevede un concerto con Cacciapaglia al levar del sole, seguito da meditazio e Cerimonia del Cacao e poi ancora yoga e trekking nella natura.

Insomma ce ne è per tutti i gusti e tutte le anime, non vediamo l’ora di riunirci in questa festa.

foto di Danilo D’Auria

Per partecipare ad Evanland, in programma ad Assisi il 26 e il 27 luglio, puoi acquistare qui i ticket https://www.ticketone.it/eventseries/gio-evan-3492908/ e prenotarti alle attività sul sito dedicato https://www.evanland.it/programma-2025-2/