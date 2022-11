GILLA BAND + M(h)aol: le foto del concerto al Biko di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

GILLA BAND

Pionieri della musica alternativa irlandese moderna e conosciuti per i loro feroci spettacoli dal vivo descritti come caotici, elettrizzanti e “genuinely dangerous, like one last rave before the apocalypse”, i Gilla band non sono solo una band, ma una vera forza della natura.

Nel 2015 firmano con la Rough Trade Records che pubblica il loro album di debutto Holding Hands With Jamie, ottenendo da subito grandissimi consensi dalla critica.

Successo che porta a pensare che superarsi, dopo una pausa di 4 anni, con il loro secondo album in studio, The Talkies, non sia cosa scontata. Eppure il nuovo disco viene annunciato come “uno dei più grandi ritorni dell’anno” (Mary Anne Hobbs, 6Music) e tutta la stampa lo accoglie definendolo “più astratto e più focalizzato rispetto al loro debutto” e pubblicando recensioni eccezional.

Il disco è stato registrato nel novembre 2018 alla Ballintubbert House, in Irlanda, un caseggiato dalla costruzione non convenzionale i cui corridoi hanno di sicuro aiutato a dirigere il sound catastrofico della band verso un mondo completamente a sè, diventato così il parco giochi sonoro perfetto per i Gilla Band. The Talkiesè vivo e respira, sembrano quasi in un continuo stato di metamorfosi, e abbracciando tutto quanto c’è da amare del quartetto dublinese, instillando contemporaneamente un eccitante livello di disagio.



opening act: M(H)AOL

I M(h)aol (pronunciato “male”) si formano nel 2014 da Constance Keane e Róisín Nic Ghearailt. La band prende il nome da Gráinne Mhaol nel momento in cui Róisín si è rasata la testa e Constance ha detto “l’unica cosa da fare ora è formare una band punk”.

Nel 2020 sono andati in studio per registrare altri due singoli, Laundries e Asking for it.

Sulla scia del successo di questi singoli autoprodotti, sono tornati per scrivere e registrare il loro EP di debutto, Gender Studies, che è stato pubblicato dall’etichetta discografica di Constance TULLE.

