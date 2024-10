KOOL G RAP: le foto del concerto al Biko di Milano

foto di Lara Bordoni

Nella serata di ieri 12 ottobre 2024 siamo stati al Biko di Milano per assistere al live show in esclusiva nazionale dello storico rapper statunitense Kool G Rap classe 1968.

A promuovere l’evento Soul Food Promotion. Opening & closing set: Steve Dub.

Kool G Rap inizia la sua carriera nella Juice Crew durante gli anni ottanta, ottenendo un modesto successo commerciale. Nel 1986 collabora con DJ Polo pubblicando diverse hit tra cui It’s a Demo/I’m Fly. Altri due singoli, Streets of New York e Road to the Riches riuscirono ad entrare in rotazione nel programma Yo! MTV Raps consolidando la reputazione di Kool G Rap come uno dei migliori liricisti rap di New York, secondo solo a Rakim.

Inizia la carriera solista a metà degli anni 1990, pubblicando 4,5,6. Approdato alla Rawkus Records, Kool G Rap pubblica nel 2002 The Giancana Story.

Giancana è la parola per cui sta la “G” di Kool G Rap come da lui affermato nel brano “Drama“.

