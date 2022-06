FIRENZE ROCKS 2022: reportage e foto del terzo giorno con i Red Hot Chili Peppers

Foto di Andrea Ripamonti

La band statunitense ieri sera erano attesissimi all’appuntamento sul palco dello storico Festival, il più grande in Italia e fra i primi in Europa con la formazione al gran completo.

Il tour 2022 segna infatti il ritorno nel gruppo dello storico chitarrista (e musicista a tutto tondo) John Frusciante, oltre a essere il primo tour negli stadi USA. I Red Hot Chili Peppers hanno suonato tutte le più grandi hit della loro intera carriera, oltre le nuove canzoni del loro nuovo ultimo album.

RED HOT CHILI PEPPERS – la scaletta del concerto al Firenze Rocks 2022

Intro Jam

Can’t Stop

Dani California

Charlie

These Are the Ways

The Zephyr Song

Trio Jam

Aquatic Mouth Dance

Short Flea solo +singing

Snow ((Hey Oh))

Nobody Weird Like Me

Whatchu Thinkin’

Otherside

The Heavy Wing

Californication Intro Jam

Californication

Black Summer

Give It Away



BIS

By the Way