FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS hanno portato per la prima volta la loro musica e le loro parole al Teatro Alfieri di Torino con “Una notte con: FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera”.

Una formazione inedita che ha visto accanto a Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) una piccola orchestra da camera per dare nuova veste ai brani che hanno segnato i quindici anni di storia dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS (dai primi passi nel 2008 passando dal primo vero album nel 2011 fino all’ultimo disco nel 2021 seguito dal tour dello scorso anno) in quello che si è dimostrato un vero e proprio viaggio in quattro atti che ha ripercorso la storia e la crescita di quattro uomini che hanno cominciato il loro percorso insieme all’inizio dei vent’anni.

Le canzoni sono diventate così il pretesto per raccontare i temi portanti della vita e della carriera dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, in un percorso di crescita in cui ognuno si può rispecchiare guidati dal sempre presente mantra “Siamo I Fast Animals and the slow Kids e veniamo da Perugia”.

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: la scaletta del concerto di Torino

Act 1:

Animali notturni

Come un animale

Stupida canzone

A cosa ci serve

Troia



Act 2:

Vita sperduta

Tenera età

Cosa ci direbbe

Lago ad alta quota



Act 3:

Il vincente

Fratello mio

Coperta

Annabelle

Senza deluderti



Act 4:

Novecento

Canzoni tristi

Dritto al cuore

Non potrei mai

Forse non è la felicità