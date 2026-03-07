Connect with us

ELE A: le foto e la scaletta del concerto all’Estragon di Bologna

Ele A in concerto all’Estragon di Bologna. Guarda le foto e la scaletta del live.

Published

Ele A in concerto all'Estragon di Bologna, Marzo 2026
Ele A in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Senza mai scendere a compromessi, Ele A ha costruito il suo percorso restando fedele alla propria visione. Brano dopo brano, ha imposto un linguaggio personale e un immaginario unico, fino a diventare una delle voci più solide e originali della scena italiana. Con “Pixel”, l’artista firma il suo debutto discografico e al tempo stesso una dichiarazione d’intenti: restare autentica, senza filtri, pixel dopo pixel.

“Pixel” è un progetto che entra sotto la pelle fin dal primo ascolto. Non è solo il racconto del contesto da cui Ele A proviene, ma soprattutto di ciò che vive adesso: emozioni, pensieri, fragilità e forza. C’è un respiro nuovo, più ampio e aperto, sia nella voce che nelle produzioni. Le chitarre e i pianoforti si intrecciano a beat che diventano quasi eterei e sospesi, in un equilibrio che mescola la radice rap old school a un suono contemporaneo e proiettato verso il futuro.

Anche le collaborazioni raccontano questa evoluzione, intrecciando legami già consolidati e nuove connessioni artistiche. Accanto a Guè, con cui Ele A aveva già incrociato le strade in “El Clàsico” di Dj Shocca e in “Gazelle”, troviamo Promessa, al suo fianco in brani come “Febbre dell’oro” e “Players Club ’25” di Night Skinny, insieme a Sayf, già presente in “Chanelina Soubrette”. Completano il quadro le prime collaborazioni con GaiaNeS Colapesce, quest’ultimo già protagonista del singolo “Ombre di città”, che ha anticipato l’album. Mix e master a cura di Andrea Suriani ad eccezione di “DENTE DI LEONE” e “Con Le Mie G” mixati da Stabber.

Aggiungerei le collabo recenti es Gemitaiz, Neffa,Emis Killa,  Franco126 (PPS: Occhi Ingenui va in radio da venerdì) 

Ele A (classe 2002, Lugano) si è imposta come una delle voci più originali della nuova scena rap, capace di unire gusto street pop e attitudine hip hop inconfondibile. Dalla pubblicazione dei primi due EP “Globo” (2023) e “Acqua” (2024), ha collezionato palchi importanti in Italia e all’estero, collaborazioni di peso e progetti che hanno mostrato la forza della sua penna e del suo immaginario. Con quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify, un Red Bull 64 Bars e l’ingresso nel Players Club di Night Skinny, Ele A è oggi una delle presenze più riconoscibili e rispettate del panorama urban italiano. 

Dopo aver ottenuto consensi entusiasti da pubblico e critica per il suo primo album “Pixel” (EMI Records Italy / Universal Music Italia) e dopo un tour di successo in otto città europee, Ele A annuncia il SOLD OUT della data romana del “PIXEL TOUR”, fissata l’11 marzo al Largo Venue.

Un grande traguardo per la rapper che da marzo sarà protagonista di un nuovo show nei club con il suo “Pixel Tour”, prodotto da Magellano Concerti: cinque date nelle principali città italiane.

Di seguito il calendario aggiornato:

  • 07 MARZO 2026 – RONCADE (TV) @  NEW AGE
  • 11 MARZO 2026 – ROMA @ LARGO VENUE – SOLD OUT
  • 12 MARZO 2026 – FIRENZE @  VIPER THEATRE

Clicca qui per vedere le foto di Ele A a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Ele A

ELE A: la scaletta del concerto di Bologna

  1. Ti Aspetto
  2. Globo
  3. Cielo Grigio
  4. Record Deals
  5. Gocce
  6. Jeans
  7. Tennis Club
  8. KO
  9. Ombre di città
  10. DDL
  11. Bounce
  12. Oblò
  13. Mai (feat. Gaia)
  14. Oceano (feat. Nerissima Serpe)
  15. Oro
  16. Neve (piano version)
  17. Solo io (New song)
  18. Buon Esempio (feat. Promessa)
  19. Windy Days
  20. Pixels
  21. Con Le Mie G
  22. 64 BARRE DI DOPAMINA (Red Bull 64 Bars)
  23. Nodi
  24. X Te
  25. Atlantide (with violin)
  26. Quintale
  27. Star (New song)
  28. Zeronoveuno
  29. Uno9999

BIS

  1. Uno9999
