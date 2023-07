Dopo Roma, i MUSE mettono a ferro e fuoco anche Milano

Articolo di Silvia Cravotta

Non si esce da un concerto dei Muse uguali a come quando vi si è entrati. I tre cavalieri inglesi ti accolgono nella loro cattedrale costruita su solide fondamenta alt rock, con inserti pop, elettronici e sinfonici. Sull’altare, visual, led, fiamme e scenografie ipertecnologiche rapiscono lo sguardo per tutte le due ore della funzione, svolta con tecnica impeccabile e perfetta sincronia. Si canta e si balla ma solo una volta fuori dal portale ci si rende conto di aver assistito a uno dei più bei live di sempre. E il fatto di non avere più voce conferma che non ci si è risparmiati nel coro.

A quattro anni dalla loro ultima venuta, il trio di Teignmouth è tornato a San Siro (dopo un passaggio all’Alcatraz nell’autunno scorso). Nel loro bagaglio, rispetto al 2019, c’è Will of the People, album del 2022 dai toni distopici e apocalittici emblema dei concerti di questo tour 2023, che prende il nome proprio da questo ultimo lavoro. Due le date italiane, quella di Roma del 18 luglio scorso e quella di Milano del 22.

Magistralmente introdotti dai giapponesi One Ok Rock e dagli acclamatissimi Royal Blood, i Muse salgono sul palco pochi minuti dopo l’orario previsto, sulla scia del video dove statue con le loro sembianze vengono abbattute. Ad accoglierli il boato del pubblico, che riempie un parterre finalmente senza pit, e tutti gli spalti: San Siro è sold out. Quello stesso pubblico, variegato per genere ed età e ben fornito di merchandise della band, li aveva attesi facendo la ola in una atmosfera gioiosa e in una serata climaticamente perfetta.

Il logo di Will of the People – WOTP – appeso sul fondo del palco prende fuoco mentre i tre musicisti entrano e attaccano le note della title track. Il pavimento sotto i loro piedi sembra una griglia sotto cui scorre lava. Come da programma indossano una felpa nera con il cappuccio sulla testa e delle maschere fatte di prismi a specchio. Il rimando più immediato forse è a quelle di Squid Game, o agli elmi dei Cyclons di Battlestar Galactica. Impossibile anche non pensare a Guy Fawkes o a Salvador Dalì, simboli ormai iconici ormai di quelle rivolte anti-sistema che tanto caratterizzano l’ultima produzione dei Muse.

Muse in concerto a Milano | Foto di Maria Laura Arturi

Il frontman Matthew/Matt Bellamy, il bassista Chris Wolstenholme e il batterista Dominic Howard si svelano alla fine del brano. Insieme a loro il musicista Dan Lancaster che ha sostituito, nei live, Morgan Nicholls. Il basso di Wolstenholme lancia la volata alla rockeggiante Hysteria, prima occasione di un canto corale che si ripeterà più volte nel corso della serata. Non il classico sing along ma proprio la sensazione che tutta San Siro canti con una sola voce e che tutte quelle mani protese verso il palco appartengano ad un’unica enorme persona. Come il gigante mascherato che farà la sua comparsa durante Though Contagion, incombendo minaccioso con la sua mano protesa dal fondo del palco per il resto del concerto prima di essere sostituito da un altro poco rassicurante mostro dall’aspetto satanico.

L’inconfondibile riff di chitarra di Psycho, il duetto di tastiera e di batteria in Resistance e l’inno glorioso di Won’t Stand Down caricano ancora di più quella massa unica di persone da sotto a sopra che idealmente abbracciano il palco. Kill or be killed, con il suo ritornello dal retrogusto amletico, viene cantato in una versione alternativa da un Bellamy che sovrappone con un video il suo viso a quello dell’enorme volto dai tagli geometrici in fondo al palco, che resta vuoto. Bisognerà aspettare gli encore per sentire la canzone in versione tradizionale.

Muse in concerto a Milano | Foto di Maria Laura Arturi

Compliance è elettronica, è dance, non si può non ballare e il momento di leggerezza viene celebrato dall’esplosione di stelle filanti colorate sul pubblico. Così come non si può non intonare tutti insieme il coro “ohohooohoh” mentre Bellamy ci regala uno dei suoi meravigliosi falsetti. Segue Verona, ispirata alla tragedia shakespeariana, una ballata melodrammatica e decisamente una delle canzoni meno riuscite nella storia del gruppo: deludente come visitare la casa con balcone di Giulietta sapendo che non è di Giulietta. C’è, la ascolti ma poi passi oltre.

Quella che arriva subito dopo è una scarica di adrenalina. Time is running out, non c’è neanche bisogno di dirlo, era una delle più attese e fa tremare lo stadio. L’ipnotica The 2nd Law: Isolated System è il momento dell’assolo di batteria: Howard è solo con le sue percussioni mobili sulla punta più estrema della passerella che fende il parterre. Sugli spalti fanno la loro comparsa gli Italian Musers. I membri del fan club compiono una sorta di rito, camminando con indosso le maschere simbolo del concerto e in mano dei led rossi, mentre altri sventolano le bandiere della community.

Muse in concerto a Milano | Foto di Maria Laura Arturi

La toccata e fuga in Re minore di Bach, suonata al piano, è l’intro perfetta per lanciare You make me feel like it’s Halloween, mentre sullo schermo scorrono video ispirati a film horror stile anni ’80, con tanto di volti di personaggi noti dell’epoca come Freddy Krueger, Jason Voorhes o Ghostface. Una canzone che ha anche il sound di quegli anni e che non sfigurerebbe per niente nella colonna sonora del Rocky Horror Picture Show. Con Madness si rallenta e si dà possibilità a Bellamy di mostrare, ancora una volta, di essere non solo un ottimo cantante ma anche un grandissimo chitarrista. E anche autore solista: per Behold, the Glove (canzone del suo primo album solista, Cryosleep del 2021), indossa una felpa nera con led colorati, arriva in fondo alla passerella e la esegue da lì con un Power Glove sul braccio sinistro.

Per The Dark Side, il frontman si “arrampica” sulla spalla del gigante che domina il palco ed esegue da lì il brano in una versione alternativa mentre sugli schermi a lato scorrono immagini di città distrutte. La hit Supermassive Black Hole e Plug In Baby con le sue magnifiche distorsioni iniziali sono due momenti che decisamente lasciano il segno in una serata dove la combinazione di musica, show ed emozione raggiunge dei picchi di perfezione tali da risultare quasi commoventi.

Con le arcinote Uprising e Starlight il concerto vira verso la fine. Poche, pochissime le parole proferite da Matt Bellamy in due ore di un concerto che per tutto il tempo sembra voler risvegliare coscienze. Pandemie, guerre, disastri ambientali, autoritarismi. Non siamo ancora nel mondo distopico e apocalittico – con i suoi rimandi al “1984” orwelliano – rappresentato nei video dell’ultimo album ma il messaggio è che non siamo molto lontani. Black Mirror docet. E per tirare bordate a questo sistema e invitare a una ribellione contro quello cui stiamo andando incontro, i Muse hanno dimostrato che non servono grandi discorsi o proclami da un palco. Anche una canzone può fare questo sporco lavoro.

Muse in concerto a Milano | Foto di Maria Laura Arturi

Sugli encore fa la sua comparsa, sul fondo del palco, un gigantesco e inquietante diavolo e il palco si colora di rosso. Dopo la versione canonica di Kill or Be Killed, tocca a Knights of Cydonia chiudere questa lunga cavalcata attraverso i pezzi della trentennale carriera dei Muse, introdotta dall’armonica suonata da Wolstenholme su tema di Ennio Morricone. “Time has come to make things right, You and I must fight for our rights”, che scorre sugli schermi come fosse un karaoke, è decisamente il messaggio migliore per chiudere questa serata. Time is running out ed è giunto il momento di fare qualcosa.

MUSE: La scaletta del concerto di Milano

Will of the People

Interlude

Hysteria

Psycho

Map of the Problematique

Resistance

Won’t Stand Down

Kill or Be Killed

Compliance

Thought Contagion

Verona

Time Is Running Out

The 2nd Law: Isolated System

Undisclosed Desires

You Make Me Feel Like It’s Halloween

Madness

We Are Fucking Fucked

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Plug In Baby

Behold, the Glove

Uprising

Prelude

Starlight

Encore:

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia