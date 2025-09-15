Connect with us

Reportage Live

DIODATO + Roberto Angelini & Rodrigo D’Erasmo: le foto del concerto all’Auditorium Parco Della Musica di Roma

Diodato e Roberto Angelini & Rodrigo D’Erasmo in concerto all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma

Published

Diodato in concerto all'Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma
Diodato in concerto all'Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma foto di Mirko Pizzichini per www.rockon.it

Foto di Mirko Pizzichini

Diodato conclude a Roma il suo viaggio musicale dell’estate

Con il live all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, Diodato ha chiuso il suo tour estivo Estate 25: ben 15 tappe che dal 24 maggio lo hanno portato nelle principali città italiane, dopo il successo della tournée teatrale invernale.

Una conclusione che ha avuto il sapore della festa nella sua città, con la Cavea gremita e carica di emozione.

Diodato è considerato uno dei cantautori più intensi ed eleganti della nuova scena italiana. La sua musica, un mix di rock e tradizione cantautorale, con richiami alla musica per film, ha contribuito a definirne una cifra stilistica unica, riconosciuta tra le più autentiche e raffinate.

Tra i suoi riconoscimenti spiccano due David di Donatello, due Nastri d’Argento e la Targa Tenco, vinti nella categoria miglior canzone originale con i brani La mia terra (colonna sonora del film Palazzina Laf di Michele Riondino) e Che vita meravigliosa (colonna sonora del film La dea fortuna di Ferzan Ozpetek).

Con La mia terra, inoltre, ha ottenuto il Ciak d’Oro per la miglior canzone originale e il Premio Amnesty International Italia 2024. Nel 2025 si è aggiudicato anche il Premio SIAE nell’ambito di Ciao – Rassegna Lucio Dalla, ulteriore conferma del suo valore artistico e del suo impegno civile.

Clicca qui per vedere le foto di Diodato in concerto a Roma (o sfoglia la gallery qui sotto).

Diodato
