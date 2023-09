DAVIDE VAN DE SFROOS + I Luf + Peppe Voltarelli + Lorenzo Bonfanti: le foto e scopri la scaletta dei concerti al Lake Sound Park 2023

Foto di Luna La Chimia

Continua CernobbioeVillaErba: un anno di arte, musica e spettacolo manifestazione che raccoglie eventi di musica e spettacolo in un ampio programma, ideata dal Comune di Cernobbio e Villa Erba, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo e MyNina. A Villa Erba e nell’ ex-Galoppatoio si svolgeranno diversi festival immersi nella natura incontaminata sulla sponda del lago di Como.

DAL 8 AL 10 SETTEMBRE 2023 è stata la volta della seconda edizione di Lake Sound Park che ha trasformato l’area dell’ex galoppatoio in una sorta di Parco della Musica che è tornato a riempirsi di emozioni, con zona food e beverage e un avvicendamento di numerosi artisti sul palco: un vero e proprio happening musicale che ha avuto inizio al tramonto ed ha accompagnato il pubblico presente fino a tarda notte cernobbiese.

ll festival, che si è sviluppato in tre serate, ha portato il pubblico a scoprire tre mondi differenti attraverso un emozionante viaggio tra diversi generi ed espressioni musicali.

La tre giorni si è chiusa domenica 10 settembre con la serata “The Folk tree” che ha visto l’atteso ritorno per il secondo anno di uno dei più noti rappresentanti del mondo folk italiano, originario di Schignano Davide Van De Sfroos, e l’esibizione di molti artisti tra cui I Luf, Peppe Voltarelli e Lorenzo Bonfanti.

«La Città di Cernobbio è orgogliosa di sostenere questa seconda edizione del festival dopo l’ottimo risultato dell’anno scorso: la nostra amministrazione si è posta come obbiettivo di creare un’ampia rete di collaborazioni, per sostenere i progetti che possano portare nuova linfa al nostro territorio. Siamo sempre più convinti che questa sia la strada giusta da percorrere e ringraziamo tutte le organizzazioni che lavorano con noi, Villa Erba e My NINA in primis. L’ex Galoppatoio è un fiore all’occhiello del nostro territorio, uno spazio ideale per realizzare sempre nuovi eventi e concerti soprattutto per i giovani, investendo energie e risorse concrete» ha chiosato il Sindaco Matteo Monti.

DAVIDE VAN DE SFROOS – la scaletta del concerto a Cernobbio

De Sfroos

Madame Falena

Pulenta e Galena Fregia

Manicomi

Setembra

Angel

New Orleans

Me Canzn d’ Amor en Scrivi Mai

La Poma

Tarutta

Ninna Nanna

Manoglia

Nona Lucia

Lo Sciamano

Fendin

La Machina del Ziu Toni

Grand Hotel

Yanez

La Curiera

La Balera

Cyberfolk