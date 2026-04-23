CHIELLO: le foto e la scaletta del concerto all’Estragon di Bologna

Foto di Giulia Troncon



Chiello si conferma tra i nomi rivelazione del 2025. Dopo l’uscita del suo ultimo album “Scarabocchi” (Island Records/Universal Music Italia) e il successo del primo live show nei principali club italiani, il cantautore torna sul palco con “Chiello Club Tour 2026”.

Sul palco, Chiello manifesta appieno la sua identità artistica attraverso un’urgenza espressiva autentica e una sensibilità profonda che si traducono in performance live capaci di rendere ogni brano intenso e coinvolgente. Dai singoli più amati del suo repertorio alle nuove tracce dell’album “Scarabocchi”, già diventate culto tra i fan, questo nuovo show conferma l’evoluzione continua dell’artista e la sua straordinaria attitudine nel coinvolgere il pubblico attraverso una poetica personale, potente e immediatamente riconoscibile.

Ad accompagnare Chiello in questo tour ci sarà una band formata da quattro elementi: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Pietro Vicentini (batteria), Francesco Bellani (tastiere) e altri elementi a sorpresa.

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