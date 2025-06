CESARE CREMONINI: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Il debutto del “Cremonini Live 25″ allo Stadio San Siro di Milano, domenica 15 giugno 2025, ha offerto uno spettacolo di due ore e mezza, che ha nuovamente dimostrato come Cesare Cremonini abbia trasformato i propri show in un’esperienza totalizzante.



Lo show si è aperto con “Alaska Baby”, con un impatto visivo che ha evocato l’aurora boreale – l’atmosfera perfetta per immergere il pubblico nella chiave narrativa del nuovo album.

Non sono mancate le hit come “Dicono di me”, “PadreMadre” e “Ora che non ho più te”, cantate a squarciagola da circa 60 mila spettatori. Nella prima parte, qualche titubanza d’avvio ha ceduto spazio a un crescendo mozzafiato, soprattutto nella seconda metà del concerto .

Molto apprezzati i momenti intimi: al centro del prato è emerso un pianoforte “di ghiaccio”, dove Cremonini ha eseguito in solo “Acrobati”, “Vieni a vedere perché” e “Le sei e ventisei”. L’energia è ripartita con brani iconici come “Mondo”, “Logico #1” e “Grey Goose”, con il cantante addirittura a petto nudo. Lo show è stato circondato dalla solita quantità di ballerini, visuals impattanti, coriandoli, CO2 e chi più ne ha più ne metta.

Clou della serata i duetti: Elisa ha incantato in “Aurore boreali” tra laser e emozione, mentre Luca Carboni, tornato sul palco dopo un periodo difficile, ha fatto vibrare il Meazza con “San Luca”.

A chiusura, l’epilogo tra gioia e consapevolezza mondiale: “Poetica”, “Nessuno vuole essere Robin”, “Un giorno migliore” hanno lasciato il pubblico tra applausi e brividi, in un abbraccio collettivo di musica, bellezza e riflessione.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Cesare Cremonini a San Siro (o sfoglia la gallery qui sotto)

CESARE CREMONINI: la scaletta di Milano

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali (con Elisa)

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca (con Luca Carboni)

50 special

Marmellata #25

Poetica

Encore:

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore