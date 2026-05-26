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CREMONINILIVE26: oltre 350 mila biglietti per il tour estivo di CESARE CREMONINI

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Con la doppia data al Circo Massimo di Roma del 6 e 7 giugno, sta per prendere il via CREMONINILIVE26, tra i tour più attesi e imponenti dell’anno.

A pochi giorni dall’esordio con la data zero all’aeroporto Duca D’Aosta di Gorizia, sono già oltre 350 mila i biglietti venduti per le sei date evento del tour. Dopo Roma sarà la volta del 10 giugno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano; del 13 giugno nella nuova area Music Park Arena dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, già sold out con oltre 75.000 persone; fino alla chiusura del 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Ultimi biglietti in vendita > https://tidd.ly/3XPR1FQ

Sei appuntamenti nei più importanti green fields italiani, con numeri da record che consolidano Cesare Cremonini tra gli artisti e performer più centrali e spettacolari della musica italiana contemporanea, dopo il trionfale tour negli stadi del 2025.

Il palco di CREMONINILIVE26 è progettato per spingere ancora oltre l’esperienza live già acclamata dal pubblico: una passerella di oltre 100 metri protesa verso il parterre; quattro torri alte 22 metri; oltre 120 metri quadrati di video ed effetti speciali pensati per creare un’esperienza immersiva e inedita in spazi di queste dimensioni, garantendo massima visibilità e coinvolgimento ad un pubblico sterminato.

Cremonini salirà sul palco con una band rinnovata e una scaletta costruita come celebrazione di un percorso artistico e performativo unico nel panorama italiano.

Questo tour rappresenta il culmine del mio percorso live. Un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi del 2018 e arrivato oggi nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi. Tutto è stato costruito con le canzoni, con la dedizione assoluta al palcoscenico e con una continua ricerca dello spettacolo”. Cesare Cremonini

Uno spettacolo che guarda già oltre e che lascia intravedere nuove sfide artistiche, verso cui Cremonini continua a spingersi senza mai fermarsi.

Durante il tour lo vedremo alternarsi tra sassofono, sua nuova passione musicale, fisarmonica, pianoforte e chitarra, accompagnato da una band che cresce insieme alla sua visione artistica, sempre più ambiziosa e internazionale.

Ultimi biglietti in vendita > https://tidd.ly/3XPR1FQ

31 maggio – Gorizia, Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta (DATA ZERO)
6 giugno – Roma, Circo Massimo
7 giugno – Roma, Circo Massimo
10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura
13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena
17 giugno – Firenze, Visarno Arena

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