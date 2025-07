CESARE CREMONINI: il procacciatore di serate speciali

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Luca Moschini

Prosegue il tour “Cremonini Live25” di Cesare Cremonini, che dopo il successo del 2022 continua la sua fidelizzazione sistematica degli stadi italiani. Di solito Torino, grazie alla sua collocazione geografica, è la prima data dei tour nazionali, almeno quando si tratta dei palasport. Ma in estate le carte si mescolano più facilmente e lo Stadio Olimpico “Grande Torino” a volte è la tappa centrale, se non di fine corsa. Cremonini questa volta ci arriva a poche date della conclusione, ma non per questo perde quel pizzico di attenzione che si riserva ai posti speciali. Lo dice, fin dall’inizio, per poi ripeterlo con insistenza come un mantra che deve sfidare il sospetto dell’adulazione di rito: “questa è una serata speciale”.

Ogni serata lo è, quando hai un repertorio praticamente infallibile, una grande band e una produzione degna di una star internazionale. Ma soprattutto quando hai una connessione con il tuo pubblico come quella che può vantare Cremonini. Eppure è vero che a Torino qualcosa di diverso c’è. Lo dimostra la scaletta, leggermente più lunga del solito e con una chicca che – a detta del suo autore – viene riservata solo alle occasioni più importanti. La canzone più dolce, la prima che abbia mai scritto, all’età di quindici anni, da un terrazzo di Maratea, in Basilicata. Ecco che Torino riceve in dono “Vorrei” dei Lunapop, suonata a un pianoforte luminoso che sembra uscito dalla glaciale Fortezza della Solitudine di Superman. Un momento toccante dal quale scaturisce la prima delle tante promesse del concerto: “questa serata non la dimenticheremo mai”.

In mezzo ci sono ballerini, acrobati, coriandoli, fuochi d’artificio e tutto l’arsenale di chi ormai è in vetta da tempo e ha capito come restarci. Compreso un impianto luci accostabile a quello di Tame Impala e un ledwall tra i più grandi mai visti in Italia. Anche i visual sono notevoli e ricreano tutto l’immaginario di “Alaska Baby”, l’ottavo lavoro in studio di Cremonini che è anche uno dei concept album più interessanti e ambiziosi pubblicati in Italia negli ultimi anni. Proprio dal disco uscito lo scorso novembre vengono estratti la maggior parte dei brani – ben otto – tra i quali spicca il singolone “Ora che non più te”, già entrato di diritto tra i classiconi di Cesare, e “Aurore Boreali”, con il contributo di Elisa in base e in video che aggiunge quel pizzico di sapore in più.

Cesare Cremonini in concerto allo Stadio Olimpico di Torino foto di Luca Moschini

L’unica parte meno riuscita di questo tour, come del precedente, è l’inevitabile distanza fisica che si pone tra l’artista e i fan. I metri che separano la transenna dal bordo del palco, le transenne che dividono in due il prato dello stadio, i metri che separano cesare dalle tribune. Limiti che Cesare cerca disperatamente di superare, in ogni occasione, in ogni modo. Per questo passa più tempo nel mini palco al fondo della passerella che taglia il pit, di quanto non ne passi al centro del palco principale, insieme alla sua band. Si allontana da schermi, luci e strumenti per stare in mezzo alla sua gente, per colmare ogni distanza. Scendendo dal palco e raggiungendo i fan scopre poi un gruppo di fan bolognesi, venuti a Torino con una gigantesca Coppa Italia, che Cesare solleva – e solleverà più volte durante la serata – divertito come un bambino.

E a proposito di bambini, lo nota anche lui: il suo pubblico è sempre più variegato. Sono sempre di più i ragazzi, i ragazzini e i piccolissimi in braccio ai genitori. Lo rimarca con gioia, dedicando anche un pensiero alla donne, con particolare attenzione a quelle in dolce attesa che deve aver notato scandagliando il suo pubblico. Ma questo è solo uno dei tanti momenti di riflessione e dialogo della serata. Cesare si scaglia neanche troppo velatamente contro l’industria della musica dal vivo che spinge gli artisti a suonare in posti inadatti, regalando pessime esperienze ai fan. Lo dice con grande amarezza, consapevole di non essere in grado di sottrarsi a questo circolo vizioso per il quale gli amanti della musica spendono sempre di più e si portano a casa sempre meno. “Per questo sul palco vogliamo darvi sempre il massimo”, dice Cesare col cuore in mano. E non sono parole vuote, perché supportate dai fatti.

Cesare Cremonini in concerto allo Stadio Olimpico di Torino foto di Luca Moschini

Si parla anche di musica underground, una delle tante cose che accomunano il capoluogo piemontese a quello dell’Emilia-Romagna a cui proviene: “Torino mi ricorda la mia Bologna. C’è ancora l’underground qui?”. Poi invita Ballo a raggiungerlo sulla pedana e parte l’esplosiva cover di “Cigarettes & Alcohol” degli Oasis che da giorni fa parlare ancora di più di questo tour, in simbiosi con quello più chiacchierato e seguito del mondo.

Si chiude con “Nessuno vuole essere Robin” e l’immancabile “Un Giorno Migliore” dei Lunapop, che chiama a raccolta tutte le voci dello Stadio Olimpico “Grande Torino” per testare ancora una volta la potenza di uno stadio pieno, che pur non essendo la tipologia di venue migliore in cui vedere un artista emotivo come Cesare, resta una delle sue incontestabili conquiste. Ebbene sì: impianti che per decenni sono stati la casa di una selezionata manciata di rocker, cantautori e popstar italiane, oggi sono ormai dimora fissa di un nuovo inquilino. Uno di quelli disordinati, che rientrano tardi, fanno casino, ma se mancano per un weekend fanno sembrare la casa disabitata. Uno di quelli insostituibili.

CESARE CREMONINI – la scaletta del concerto di Torino

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

La nuova stella di Broadway

Ora che non ho più te

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Vorrei (Lùnapop song)

Le sei e ventisei

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

San Luca

Cigarettes & Alcohol (Oasis cover)

50 Special (Lùnapop song)

Marmellata #25

Poetica

Encore:

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore (Lùnapop song)