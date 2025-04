ANY OTHER: guarda le foto del concerto ai Volvo Studio di Milano

Foto di Martina Fiore

Si è tenuto ai Volvo Studio di Milano uno dei nuovi appuntamenti di RUMORE in Studio, la rassegna musicale curata da BASE Milano e Le Cannibale che torna per la sua seconda edizione con una lineup tutta al femminile. In un’atmosfera intima e raffinata, la serata ha visto protagonista Any Other, progetto musicale di Adele Altro, tra le voci più interessanti e personali della scena indipendente italiana.

RUMORE in Studio si conferma così un vero e proprio laboratorio d’ascolto, dove musica e cultura si fondono in un’esperienza condivisa tra artista e pubblico. Ed è proprio in questo contesto che Any Other ha presentato alcuni brani tratti dal suo nuovo EP, Per te, che non ci sarai più, che uscirà il 29 aprile per 42 Records in digitale e in musicassetta.

Un lavoro nato senza schemi, scritto e registrato di getto, che attraversa lingue e stati d’animo diversi – con tracce in italiano, inglese e giapponese – e che mette in luce l’urgenza espressiva e la sensibilità artistica di Adele. L’EP, anticipato dal singolo Distratta, rappresenta un ponte tra il precedente disco stillness, stop: you have a right to remember e una nuova fase creativa, più libera e istintiva.

Proprio il tour continua in tutta Italia nelle prossime settimane, con date a Torino, Roma, Bologna, Borca di Cadore, Ripe San Ginesio, Mendrisio e Santorso.

