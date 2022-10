A Song to Say… Welcome Back! – I PLACEBO infiammano Milano

Articolo di Stefania Clerici | foto di Andrea Ripamonti

I Placebo tornano in Italia e a Milano per la loro unica data nel nostro Paese del “Never let me go” tour, per presentare il loro ultimo disco, registrato tra il 2019 e il 2021 e pubblicato lo scorso 25 marzo 2022.

È il primo progetto dei Placebo ad essere registrato in duo, dopo la partenza del batterista Steve Forrest nel 2015. Un album dalle tonalità cupe e acide, tanto nei suoni, quanto nei testi, che ben si riflette anche nella resa sul palco del Forum.

“Sii nel qui e ora, goditi il ​​momento e lascia il cellulare in tasca”: sono scoccate le 21 e nel buio del palazzetto viene proiettato questo messaggio da parte della band. Zero video e foto, tutta musica, chiedono i Placebo.

La tenda che celava lo stage scende, i 5 maxischermi si accendono, Brian Molko e Stefan Olsdal fanno il loro ingresso e… la platea alza gli schermi dei telefoni, per riprendere tra video e fotografie l’inizio del live. Pare che il messaggio non sia stato recepito!

Si inizia con con Forever Chemicals e Beautiful James, per presentare l’album e tutta la prima parte del live è un chiaro omaggio al loro ultimo successo prodotto. I nuovi pezzi dimostrano di avere un vero potenziale rock da scatenare il pubblico, soprattutto sulle note dei singoli più noti, come Try Better Next Time e Happy Birthday in the Sky. La voce di Molko è perfetta come un tempo, l’intesa con Stefan fantastica, a confezionare uno show riiuscitissimo sicuramente l’impianto scenico da 10 e lode: 5 mega schermi mobili spaziano sul palco, riprendendo ciò che accade on stage, coordinati da una regia impeccabile che esalta con effetti grafici, pop e di contrasto, ciò che sta avvendo sulla scena. A semicerchio, altri 11 schermi più piccoli e altrettanti fari a led fanno da quinta tra il duo e il resto dei musicisti, esaltando la proliferazione delle immagini video della scena on stage in un racconto al quadrato e al cubo.

Se la prima parte del live, a parte qualche incursione dal passato con Scene of the crime e Bionic, è tutta un racconto di Never let me go, ecco che Try Better Next Time, fa da sparti acque verso la seconda parte del concerto che si apre con un Stefan Olsdal al piano ad intonare l’incipit di Con Too Many Friends che scatena uno scroscio di applausi e la ripresa di canti e mani in alto.

La festa continua su For What It’s Worth e Song To Say Goodbye, graditissime dagli spalti gremiti alle prime file, sempre più accalcate sotto palco. Memorabili i visual tutti pop che ci portano a The Bitter End e Infra-Red.

Nella remise dell’encore Brian e Stefan reinterpretano il classico dei Tears For Fears in versione rock, con uno Shout che è un grido verso tutto e tutti. La chiusa vede terminare il live con Fix Yourself, seguito dalla cover di Kate Bush Running Up That Hill (A Deal With God).

Una successo acclamato che ha confermato il potenziale già annunciato dal sold out imminente e un Forum assetato di rock.

Bentornati Placebo! L’Italia vi aspetta di nuovo!

PLACEBO – la scaletta del concerto di Milano

Forever Chemicals

Beautiful James

Scene of the Crime

Hugz

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Twin Demons

Surrounded by Spies

Chemtrails

Sad White Reggae

Try Better Next Time

Too Many Friends

Went Missing

For What It’s Worth

Slave to the Wage

Song to Say Goodbye

The Bitter End

Infra-red

Encore:

Shout (Tears for Fears cover)

Fix Yourself

Running Up That Hill (A Deal With God) (Kate Bush cover)