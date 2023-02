THE JUNCTION: guarda in anteprima il video “Franco Panini”

Tornano dopo 3 anni di assenza i The Junction, con il brano Franco Panini, primo di una serie di 4 singoli che verranno pubblicati nei prossimi mesi. I brani sono stati registrati e mixati al Soviet Studio di Cittadella (PD) da Matteo Marenduzzo, seguendo un processo diverso rispetto a quanto sperimentato in passato dalla band, suonando questa volta in presa diretta e senza metronomo, con l’intento dichiarato di avere una resa sporca più vicina al contesto live, da sempre la dimensione più congeniale all’indole indie/punk della band padovana.

FRANCO PANINI

“Franco Panini è un brano che raccoglie alcuni dei principali stili di riferimento della band, partendo da un certo indie rock “sghembo” di matrice americana per arrivare ad un climax alternative/noise. Il testo (alquanto ironico) parla di un qualsivoglia giovanotto italico che si presenta con nome anglicizzato e sbandiera ai quattro venti il suo supposto “successo” ottenuto chissà dove lontano da casa”.

THE JUNCTION

The Junction arrivano da Padova e suonano indie rock con attitudine punk, venature pop e piglio garage.

La band ha all’attivo centinaia di concerti sia in Italia che all’estero, interviste e live in programmi radio/web/TV, diversi contest musicali vinti, la pubblicazione di alcuni EP e la partecipazione a compilation.

Nel settembre 2012 esce per Dischi Soviet Studio il loro primo album, Let Me Out!, nell’Aprile del 2015 è la volta di Hardcore Summer Hits, quindi, dopo alcuni cambi di formazione e nuove ispirazioni musicali, il 6 Dicembre 2019 pubblicano il loro terzo disco Dive.

facebook.com/thejunctionrocks

instagram.com/thejunctionrocks

Franco Panini è stata scritta, arrangiata e suonata dai The Junction.

Registrata e mixata da Matteo Marenduzzo al Soviet Studio di Cittadella (PD), masterizzata da Max Trisotto.

Prodotta da The Junction e Matteo Marenduzzo.

La foto di copertina è stata scattata da Francesco Reffo.

THE JUNCTION: Marco Simioni (voce, chitarre), Alessandro Maroso (basso), Francesco Reffo (batteria, cori).