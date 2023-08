DISCHI SOVIET STUDIO: torna domenica 17 settembre il festival dell’etichetta 

Sarà una giornata davvero piena di musica, durante la quale sin dalle 14:00 (!) si avvicenderanno su 2 palchi e senza soluzione di continuità tante band per dei concerti brevi ma intensi, in un viaggio ideale attraverso generi diversi: dall’indie – post punk (The Junction, Heaven Or Las Vegas, il ritorno dei Landart) all’alternative rock (Zagreb, Superportua, Boulevard, Indastria), dal cantautorato più o meno punk (Mario Pigozzo Favero, Limone, OH!, Smako Acustico, Elisa Erin Bonomo) all’indie pop (Il Peggio è Passato, Eraclea, la reunion degli ES), fino al rock nella sua accezione più elettronica e dreamy (Annabit, l’esordio “in casa” di LaCosa).

L’ingresso al festival costa 5 Euro con tessera ACSI.

Suoneranno su due palchi:

Annabit

Boulevard

Elisa Erin Bonomo

Eraclea

Es

Heaven Or Las Vegas

Il Peggio E’ Passato

Indastria

La Cosa

Landart

Limone

Mario Pigozzo Favero

Smako Acustico

Superportua

The Junction

Zagreb

Dischi Soviet Studio è una comunità artistica in via d’espansione. Nata all’interno delle nebbiose mura di Cittadella, in breve si è proposta come imprescindibile luogo di ritrovo, aggregazione e discussione della scena musicale locale.

L’obiettivo portante è, infatti, quello di dare visibilità ai gruppi ed alle personalità del territorio. Rimane la convinzione che queste inesplorate dimensioni abbiano e debbano avere la possibilità di emergere.

Supporto, impegno, partecipazione e sentimento: questo è Dischi Soviet Studio.