DISCHI SOVIET STUDIO: le novità autunnali dell’etichetta indie di Cittadella

C’è grande fermento e continua voglia di rilancio in casa Dischi Soviet Studio. Tante le uscite e le collaborazioni in programma, sia in sede in pubblicazioni di nuovi singoli, EP ed album sia per quanto riguarda l’attività live degli artisti dell’etichetta grazie anche alla nuova consolidata Soviet Studio Booking.

La prossima serie di release discografiche è iniziata il 22 ottobre con la raffinata elettronica dei veronesi Lunar Dump, che pubblicano il loro EP. Il 29 ottobre uscirà invece l’album dei Landart, ottima formazione indie-college rock di Vicenza.

Il 5 novembre sarà la volta de Il Peggio è Passato, interessante trio pop di Parma, che pubblicherà il nuovo singolo “Corse Ad Ostacoli”, seguito il 17 novembre dal videoclip dello stesso brano. Nel frattempo, il 12 novembre, verrà rilasciato il nuovo singolo de Lo Strano Frutto, cantautore folk-punk del vicentino e veterano della scena indipendente italiana. Il 19 novembre è il turno della brava cantautrice padovana Elisa Erin Bonomo che pubblicherà il nuovo album, già preceduto da numerosi singoli ed attività live nei mesi scorsi. Il 26 novembre sarà invece la data ufficiale di uscita dell’LP dell’intrigante progetto Nel Ventre Dell’Orsa, progetto solista di Giulio Pastorello, al tempo batterista dei Muleta nei primi due dischi, tuttora chitarrista con Nova sui Prati Notturni. Il disco è accompagnato da chitarre acustiche/elettriche, piccoli suoni catturati nelle stagioni, carillon, loopers, sinth e riverberi.

Passando al mese di dicembre, precisamente venerdì 3, verrà pubblicato il quarto singolo del giovane e promettente cantautore indie-pop Ghiaccio. Il 17 del mese invece, è la volta di un evento che in molti attendono da tempo: il primo singolo per l’esordio solista di Mario Pigozzo Favero, già voce e chitarra dei Valentina Dorme, band seminale in ambito di cantautorato alternative rock italiano; l’album del cantautore trevigiano è poi programmato per la release il 28 gennaio. A gennaio, il 15 precisamente, tornano anche il Peggio è Passato con il nuovo singolo “Abissale” accompagnato da relativo videoclip, che sarà seguito a marzo dall’ulteriore nuovo singolo + video intitolato “Gente Stupida”; sono queste anticipazioni dell’album in uscita a maggio 2022. Infine, da segnalare la pubblicazione del nuovissimo album di Ghiaccio il 21 gennaio.

Questi invece i concerti in programma per gli artisti DSS:

29 ottobre – Annabit @ Birrificio Il Maglio, Galliera Veneta (PD)

30 ottobre – Landart @ VAMpires – Villa Albrizzi Marini, San Zenone Degli Ezzelini (TV)

@ VAMpires – Villa Albrizzi Marini, San Zenone Degli Ezzelini (TV) 30 ottobre – Smako Acustico @ Birrificio Il Maglio, Galliera Veneta (PD)

@ Birrificio Il Maglio, Galliera Veneta (PD) 31 ottobre – The Mills @ Lucky Brew, Vicenza (VI)

@ Lucky Brew, Vicenza (VI) 1 novembre – Joe Shamano Electro Trip @ Villa6 Sharing Bar, Thiene (VI)

@ Villa6 Sharing Bar, Thiene (VI) 5 novembre – Limone @ VAMpires – Villa Albrizzi Marini, San Zenone Degli Ezzelini (TV)

@ VAMpires – Villa Albrizzi Marini, San Zenone Degli Ezzelini (TV) 7 novembre – The Junction @ Festival Spaccature – San Giorgio in Brenta (PD)

@ Festival Spaccature – San Giorgio in Brenta (PD) 16 novembre – Lo Strano Frutto @ Groove Birrificio Indipendente, Zugliano (VI)

@ Groove Birrificio Indipendente, Zugliano (VI) 19 novembre – Elisa Erin Bonomo @ La Dispensa, Capo d’Orlando (ME)

@ La Dispensa, Capo d’Orlando (ME) 20 novembre – Elisa Erin Bonomo @ The Globe, Ragusa (RG)

@ The Globe, Ragusa (RG) 19 novembre – Limone @ Birrificio Il Maglio, Galliera Veneta (PD)

@ Birrificio Il Maglio, Galliera Veneta (PD) 24 novembre – Elisa Erin Bonomo @ Garage Moulinski, Milano (MI)

@ Garage Moulinski, Milano (MI) 26 novembre – Joe Shamano Electro Trip @ Bloom, Mezzago (MB)

@ Bloom, Mezzago (MB) 30 novembre – Smako Acustico @ Groove Birrificio Indipendente, Zugliano (VI)

@ Groove Birrificio Indipendente, Zugliano (VI) 3 dicembre – Elisa Erin Bonomo @ Argo 16 (Sinusoide Release Party), Marghera (VE)

@ Argo 16 (Sinusoide Release Party), Marghera (VE) 4 dicembre – Joe Shamano Electro Trip @ Sidro Club, Savignano Sul Rubicone (FC)

Trip @ Sidro Club, Savignano Sul Rubicone (FC) 18 dicembre – Lo Strano Frutto @ Birrificio Il Maglio, Galliera Veneta (PD)

@ Birrificio Il Maglio, Galliera Veneta (PD) 21 gennaio – The Junction @ Groove Birrificio Indipendente, Zugliano (VI)

Dischi Soviet Studio è una comunità artistica nata a Cittadella nel 2010, il cui obiettivo è dare visibilità ai gruppi ed alle personalità del territorio veneto e non solo. Rimane la convinzione che queste inesplorate dimensioni abbiano e debbano avere la possibilità di emergere. Supporto, impegno, partecipazione e sentimento: questo è Dischi Soviet Studio.

Seguiteli.

www.dischisovietstudio.it

https://it-it.facebook.com/dischisovietstudiolabel/

https://www.instagram.com/dischisovietstudio/?hl=it

Foto Lucrezia Pegoraro