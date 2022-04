RAMMSTEIN: guarda il nuovo video “Zick Zack”

Tanto la musica popolare quanto gli artisti popolari dovrebbero sempre sforzarsi di sorprendere gli ascoltatori con buone idee, contenuti potenti e a volte inaspettati, così come grandi canzoni, cosa che i Rammstein non mancano mai di fare.

In ogni caso, la voce che è emersa all’inizio di aprile secondo cui la band berlinese avrebbe investito in una “clinica di bellezza” chiamata “Zick Zack” si è certamente diffusa a macchia d’olio.

I fan di tutto il mondo hanno chiamato la hotline di “Zick Zack” per prendere un appuntamento, per saperne di più sulla clinica o anche per parlare con la squadra di esperti.

Il testo di “Zick Zack” e il video parlano di quella che oggi è spesso una tendenza compulsiva dell’individuo verso l’auto-ottimizzazione, a volte attraverso un’alterazione radicale del proprio aspetto fisico con l’uso del bisturi.

Per l’uscita fisica del loro nuovo singolo, i Rammstein pubblicheranno lo “Zick Zack Magazine“ in stile teenager. La rivista di 32 pagine contiene storie, foto e interviste sul tema “Prettier, Bigger, Harder”, così come una rubrica di lettere dei lettori chiamata “The Dr Flake Botox Box”, un poster XXL, sei poster e 30 adesivi esclusivi dei Rammstein. E, naturalmente, il CD singolo di due tracce è incluso nella rivista.

“Zick Zack“ è il secondo singolo estratto da “Zeit”, il nuovo disco dei Rammstein in uscita il 29 aprile 2022 in svariati formati: CD digipack standard con un libretto di 20 pagine, CD digipack a sei pannelli in edizione speciale con un libretto di 56 pagine con sovraccoperta, doppio vinile 180g con un libretto di 20 pagine in grande formato, e digitale.

