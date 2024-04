SATCH/VAI – Joe Satriani e Steve Vai presentano “The Sea of Emotion, Pt.1”

In 50 anni di amicizia e di musica gli iconici chitarristi Joe Satriani e Steve Vai (qui come SATCH/VAI) non hanno mai collaborato a una produzione in comune… fino ad oggi!

E’ disponibile il brano “The Sea of Emotion, Pt. 1”, canzone che mette in mostra l’ineguagliabile sinergia tra questi due leggendari chitarristi intenti a scambiarsi note ed assoli in continuazione per tutta la durata del singolo.

Il commento di Satriani: “Quando Steve ed io abbiamo deciso che era finalmente giunto il momento di collaborare a un album ho subito pensato alle nostre umili origini, da dove veniamo, alle nostre speranze e sogni adolescenziali fatti di rock’n’roll. Ogni parte della canzone ha piccole parti che ricordano ciò che eravamo, musicalmente, tra cui una sequenza di accordi che io e Steve a volte suonavamo come parte di una jam durante le nostre lezioni di chitarra. “

Il commento di Vai: “Questa canzone e le sue 2 parti aggiuntive sono state ispirate da un vastissimo campo al di fuori del liceo della città in cui io e Joe siamo cresciuti. Da adolescenti ci sedevamo nei pressi di questo magnifico campo passando ore a parlare e pensare sul significato della vita e molte altre profonde tematiche.”

Satriani continua: “A chiunque altro può sembrare solo un campo oltre che parte del complesso tentacolare della Carle Place Public School, ma per alcuni di noi, all’inizio degli anni ’70, quando il sole tramontava e la luna prendeva il suo posto era lì, in quel momento, che nasceva ‘the sea of emotion'”.