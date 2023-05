Quanto ci erano mancati gli EX-OTAGO?

Si riparte da “La fine” per gli Ex- Otago, questo il titolo del nuovo singolo della band genovese, fuori per Capitol Records Italy/INRI in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Quattro anni silenziosi ma intensi, fatti di crescite, difficoltà superate, nuove esperienze e saluti: la lunga pausa del progetto si presenta ora come un grande e atteso ritorno, frutto dell’evoluzione di ogni membro della band.

Tutto questo è racchiuso in un brano up-tempo in cui tastiere e synth – elementi simbolo del sound Otago – fanno da tappeto a un testo che racconta uno scenario apocalittico semi-serio, dove in mezzo alla disperazione generale, due persone si cercano. Tra ministeri che si sciolgono e ghiacciai dell’Artico che si dissolvono, nell’occhio del ciclone, nella quiete di un abbraccio, la coppia trova il senso di una fine che “magari è solo l’inizio”.

“La fine è una canzone leggera ed estremamente seria. In questo clima di crisi permanente in cui sembra che in molti ci guadagnino nell’alimentare questo nostro stato di pericolo e declino, una coppia cerca di salvarsi da sola, consapevole di essere pienamente coinvolta in questo disastro. “Almeno diciamoci tutto, in fretta, lo vedi che stiamo soffocando?”

“Noi esseri umani non siamo capaci di abitare il mondo. Facciamo di tutto per autodistruggerci e forse questa è pure una buona notizia così eviteremo finalmente di rovinare la vita agli altri esseri viventi.” – raccontano gli Ex-Otago.

Per chi ha tanta voglia di rivederli live gli Ex-Otago annunciano oggi il anche il Club Tour 2023, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, con cui il gruppo fa finalmente ritorno dal vivo sui palchi dei principali club d’Italia a novembre: Bologna, Padova, Firenze, Torino, Napoli, Roma e Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3M3K2C7

EX-OTAGO – Club Tour 2023

10 NOVEMBRE – BOLOGNA – ESTRAGON

11 NOVEMBRE – PADOVA – HALL

13 NOVEMBRE – FIRENZE – TUSCANY HALL

16 NOVEMBRE – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

22 NOVEMBRE – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

23 NOVEMBRE – CIAMPINO (RM) – ORION

28 NOVEMBRE – MILANO – FABRIQUE

