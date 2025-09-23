MAURIZIO CARUCCI (Ex-Otago): dal 25 settembre al via il tour indoor “Non esiste un posto al mondo”

Dopo il successo delle date estive del “NON ESISTE UN POSTO AL MONDO”, tour in cui ha presentato il libro omonimo – edito Harper Collins – uscito nell’ottobre ’24, Maurizio Carucci torna dal 25 settembre con “NON ESISTE UN POSTO AL MONDO – Le ultime tappe“, il suo primo tour indoo rorganizzato da Kashmir Music.

Continua così il viaggio iniziato con l‘esordio letterario dell’artista – già frontman del progetto EX-OTAGO – che ha conquistato pubblico e critica con una narrazione capace di alternare ironia, intimità e riflessioni dal forte impatto emotivo.

Dopo il debutto al Teatro della Tosse di Genova il 17 gennaio scorso e le numerose repliche in tutta Italia, Maurizio Carucci porta nuovamente in scena il suo spettacolo fatto di parole e musica: un racconto del viaggio – in forma di diario di bordo – fatto nel 2018 con la compagna Martina, un’esperienza capace di lasciare un segno profondo nella vita dell’artista.

Questa nuova tournée rappresenta un passaggio importante nel percorso artistico di Carucci: per la prima volta, infatti, lo spettacolo approda in una dimensione indoor, nei club e nei teatri, portando la sua intimità narrativa e musicale in spazi raccolti e suggestivi.

Un format unico, della durata di cinquanta minuti, che alterna momenti narrativi ad esibizioni live al pianoforte, in una dimensione intima e raccolta che parla al cuore.

Di seguito le date, organizzate da Kashmir Music:

25 Settembre – Firenze – Museo Dell’Opera Del Duomo

3 Novembre – Bologna – Locomotiv

4 Novembre – Milano – Santeria

14 Novembre – Sarzana (SP) – Teatro Impavidi

26 Novembre – Parma – Colonne 28

27 Novembre – Torino – Cap10100

Biglietti > https://tidd.ly/46oSdTu

REGIA di Filippo Rossi (Galattico Studio, Digitale 2000)

Testi e musiche originali di Maurizio Carucci ed Ex-Otago.