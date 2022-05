E’ uscito “Marilyn Manson. Il rock è morto” il libro di Giovanni Rossi

Considerato l’ultima vera rockstar dei nostri tempi, Marilyn Manson è un artista che nel corso della propria carriera ha saputo dividere e appassionare come pochi altri. Frontman carismatico, abile trasformista, sperimentatore musicale, Brian Hugh Warner si è scelto fin da subito un nome d’arte che non solo racchiude in sé bellezza, morte e violenza, ma richiama in modo esplicito due delle figure più iconiche, enigmatiche e trasversali della cultura popolare americana.

Questa biogra­fia completa vuole ripercorrere l’intera vicenda artistica di Marilyn Manson e dell’omonima band, dall’esplosione con Antichrist Superstar e la consacrazione di Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death), sino alla crisi, al ritorno e al profondo cambiamento con The Pale Emperor e la nuova parabola culminata con We Are Chaos.

Il tutto sempre all’insegna di una spinta provocatoria e iconoclasta che ha pochi eguali.

Ma qui troverete anche il racconto dell’uomo, di una persona discussa, ambigua, tormentata, con una dimensione privata costantemente all’insegna degli eccessi e delle dipendenze, protagonista di una vita vissuta oltre il limite, fino al controverso epilogo degli ultimi anni che lo ha trascinato in una oscura spirale giudiziaria di cui ancora non si vede la fine.

Compra il libro a questo link > https://amzn.to/3MR1AAr

Giovanni Rossi è giornalista e scrittore, ma soprattutto appassionato di musica e delle storie che vi ruotano intorno, e da anni si occupa di raccontare le più uniche e irripetibili. Con Tsunami Edizioni ha pubblicato Industrial [r]Evolution, Nine Inch Nails – Niente mi può fermare, Roger Waters – Oltre il muro, Silence Is Sexy – L’Avanguardia degli Einstürzende Neubauten, Led Zeppelin ’71 – La notte del Vigorelli, Epic – Genio e Follia di Mike Patton, Tu meriti il posto che occupi – La storia dei Disciplinatha e Animals, il lato oscuro dei Pink Floyd. Ha inoltre collaborato con Claudio Simonetti per la sua biografia ufficiale Claudio Simonetti – Il Ragazzo D’Argento.