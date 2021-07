La formazione musicale di Giorgio Gozzo in 5 brani

Quando sarò vecio è il nuovo singolo di Giorgio Gozzo, uscito a fine maggio per UMA Records. Il brano dà l’inizio al progetto solista di Giorgio Gozzo, membro dei Rumatera e una delle personalità più conosciute della scena musicale veneta.

Quando sarò vecio è il manifesto di un capitolo musicale che Giorgio Gozzo tiene ben radicato alla sua terra, che da sempre ha ispirato la sua musica in ogni sua esperienza: il Veneto. Il dialetto è il punto di partenza di un inno alla vita introspettivo, una lettera d’intenti per gli anni a venire con cui Giorgio si apre al suo pubblico. L’artista sembra intravedere il suo futuro, che non può essere lontano da una terra tanto amata. Un rapporto indissolubile che negli anni l’ha portato a diventare una delle anime musicali più note e apprezzate della regione, grazie alle esperienze con Rumatera.

Gli abbiamo chiesto di raccontarsi, in 5 brani.

Catarrhal Noise – Re d’ Italia

I Catarrhal Noise sono stati la prima band preferita che ho visto suonare dal vivo e che mi ha emozionato fortemente. La band da sempre canta perlopiù in Veneto e questa canzone è un manifesto culturale ed un capolavoro senza precedenti che rappresenta un modo di essere e di vivere la vita soprattutto per chi abita nelle campagne Venete.

Blink 182 – Dammit

Il primo Cd che acquistai fu il singolo “ What’s my Age again?” dei Bklink 182, all’interno c’era la versione live di “Dammit” e quella versione meno patinata dei singoli main stream mi fece scoprire il passato della band ed il punk rock californiano. Era il 1999 non c’era internet, non avevo fratelli maggiori che mi facessero scoprire queste cose e non avrei mai potuto immaginare che l’energia del punk rock un domani potesse permettermi di trasformare la mia passione in professione.

Box Car Racer – Cat Like Thief feat. Tim Armstrong

Da sempre un grande fan di Tom DeLonge e della sua scrittura (lo scorso anno pubblicai la canzone “ I Love Tom DeLonge” che venne condivisa anche da lui) che in questo Side project diede il meglio di sé, sicuramente il disco che ho ascoltato maggiormente nella mia vita e questa canzone in particolare contiene il feat. con un altra mia grande fonte di ispirazione: Tim Armstrong.

The Beatles – Rock’n’Roll Music

Da piccolo passavo ore ad ascoltare i vinili dei Beatles dei miei genitori e a far finta di suonare le canzoni. Ricordo che questa mi gasava più di tutte e indubbiamente per tutta la vita sono andato in cerca di quell’emozione forte che continuo a provare ancora oggi sul palco.

John Denver – Take me home, Country Roads

Considero questa la CANZONE PERFETTA. Un grande cantautore, una melodia immortale, un amore viscerale per la propria terra, per la natura, per la vita semplice. Sono le stesse cose che sento da sempre e che voglio comunicare a chi mi ascolta. Nel mio nuovo lavoro da solista i brani hanno indubbiamente un approccio di scrittura più cantautorale che rock’n’roll. Questo brano è un faro per me.