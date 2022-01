I 5 brani preferiti dei RUMATERA

I Rumatera sono stati in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto alla scuola californiana punk-rock degli anni ‘90. Un legame indissolubile con il Veneto, di cui cantano storie e sfaccettature.

Le radici comuni con il Benetton Rugby, eccellenza sportiva della regione, hanno portato alla realizzazione del nuovo inno della squadra “LEONI” (di cui abbiamo ospito in anteprima il video): uno spirito, un’attitudine, una regola di vita, sopra un palco o su un campo da gioco.



“LEONI” fa seguito allo storico inno “Anima Bianco Verde” che ha accompagnato il Benetton Rugby dal 2007 ad oggi. Un brano composto dal trevigiano Red Canzian e da Stefano D’Orazio, arrangiato da Bruno Zucchetti e con la voce di Marco Guerzoni.

Per l’occasione, abbiamo chiesto loro quali sono i 5 brani che considerano “preferiti”, ed ecco cosa ci hanno risposto!

Everything about you – Ugly Kid Joe

Quando hai quindici anni e senti un brano così capisci che nella vita è giusto non prendersi troppo sul serio.

Ragazzi che si divertono facendo una cosa che piace a loro. Musica, festa, condivisione. Un imprinting che ancora oggi guida la nostra voglia di suonare e di stringere mani.

Dammit – Blink 182

Inno generazionale del punk rock anni 90.

Il sound ci ispirato molto nella scrittura di diverse canzoni, sopratutto nella realizzazione dei primi due album

Roots Radical – Rancid

L’album dove è contenuta questa canzone “… and out comes the wolves” è uno degli album che amiamo di più in assoluto ed ha fatto da colonna sonora fissa dei nostri viaggi in furgone.

Roots Radicals è sicuramente la nostra preferita dell’album.

It’s a Long way to the top (if you wanna Rock ’N’ Roll) – AC/DC

Gli AC/DC ci hanno sempre ispirato molto, sia a livello musicale (in canzoni come Sculacia o Alza la Volume per esempio) che a livello di band. Ci piace molto lo spirito di festa con cui vivono la musica ed i concerti dal vivo.

In particolare questa canzone ci ha sempre dato benzina per credere nella musica e dare il massimo nei live

Cuore Alpin – Gianni Dego

Abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro amore per la musica liscio e per Gianni Dego in particolare con cui abbiamo fatto anche una feat. in ADSL.

In particolare questa canzone è un must delle serate alcoliche tra Amici.

Foto di Davide Carrer