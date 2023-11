“Sopra le Macerie”: intervista ai FOLKSTONE

Dal 3 novembre 2023 è in rotazione radiofonica “MACERIE”, il nuovo singolo dei FOLKSTONE, già disponibile sulle piattaforme digitali. Dopo la Reunion del 17 settembre 2023 al Live Club di Trezzo sull’Adda come Headliner del Metal Italia Festival, la folk metal band italiana annuncia il “Sopra le macerie Tour” + special guest con 4 nuovi concerti a Roma, Firenze, Padova e Asti.

“Macerie” è un brano che affronta tematiche intense e attuali. Come è nata l’ispirazione per questo singolo e qual è il messaggio principale che volete trasmettere attraverso la vostra musica?

Il singolo è nato quasi per caso. Il testo è stato scritto più di un anno fa. Quando scoppiò la guerra in Ucraina la percezione della quotidianità assunse un’emozione diversa. Quella del rischio imminente, della fragilità delle nostre certezze su cui basiamo i nostri giorni. Abbiamo sempre visto le guerre scoppiare e perpetrare in tutto il mondo, ma mai come in quel momento abbiamo sentito una guerra tanto vicina con il rischio concreto che arrivasse a bussare proprio alle nostre case. Il messaggio è in realtà molto semplice. È un grido di disperazione di chi si trova schiacciato da un ingranaggio più grande di lui. La consapevolezza che da un giorno all’altro la vita possa esploderti in faccia in maniera violenta e questo grazie solo alla ferocia umana che non si ferma di fronte a nulla.

Il videoclip di “Macerie” è molto suggestivo e rappresenta la fragilità della vita e la resilienza dell’essere umano di fronte alle avversità. Come è nata l’idea di questo videoclip?

Abbiamo “lavorato d’immagini”. Abbiamo pensato a come poter condividere l’idea di fondo che i luoghi della tua vita che hai nel cuore possano trasformarsi in un attimo in un cumulo di macerie, sotto cui possono giacere le persone che ami e per cui ti metteresti a combattere e scavare con le mani livide di speranza. Un luogo a cui siamo molto affezionati è la Val di Scalve, dove andiamo spesso a riprendere una boccata di ossigeno tra i monti. Lì c’è anche un po’ di storia dei Folkstone, tra le miniere di ferro e le rocce nere protagonisti di alcuni nostri pezzi. Per cui abbiamo pensato di partire da lì per raccontare la nostra storia.

Dopo la Reunion del 17 settembre 2023, cosa ha ispirato la decisione di pubblicare un nuovo singolo e di organizzare nuovi concerti per l’imminente “Sopra le macerie Tour”?

La data di settembre è andata oltre le nostre aspettative. Non potremmo essere più grati di questo calore con cui ci hanno accolto in questo improvvisato ritorno. Visto che la data è andata sold out ad aprile e molte persone sono rimaste “fuori” abbiamo pensato di organizzare qualche data in più. Nel frattempo è aumentata la voglia di mettersi in campo, di raccontare ancora qualche storia, di scrivere ancora canzoni. Così da un testo messo nel cassetto, da un giro di piva rispolverato dalla soffitta, è nato il singolo.

Cosa possiamo aspettarci da questi concerti e quali sono le vostre aspettative?

Abbiamo solo voglia di suonare e come sempre seguire semplicemente l’impeto degli eventi. Stiamo lavorando alla scaletta per fare un bel concerto carico ed energico. Per quanto riguarda le aspettative…abbiamo imparato a non averne, anche se la tentazione è forte.

Avete mai pensato di scrivere un libro o un romanzo sulla vostra esperienza come band?

No, non ci abbiamo mai pensato. In realtà ci piacerebbe, però forse e ancora un po’ presto. Ogni cosa pensiamo che debba essere fatta quando arriva l’ispirazione giusta.

FOLKSTONE – Sopra le macerie Tour

01 dicembre 2023 – Orion, Roma

02 dicembre 2023 – Viper, Firenze

15 dicembre 2023 – Hall, Padova

16 dicembre 2023 – Palco 19, Asti SOLD OUT

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3uhkw79