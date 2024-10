FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: “La musica è una forma di autoanalisi, certe cose si dicono meglio di concerto con le note”

È la prima cover di un loro album dove compaiono in foto. Tutti con il medesimo abito nero, tutti con i risvolti e la cravatta in raso, sempre nero. Dentro un ascensore, presi dall’alto, con gli sguardi rivolti in direzioni diverse. Aimone, Alessandro, Alessio e Jacopo si presentano così sulla copertina del loro settimo lavoro, Hotel Esistenza, dove sono racchiusi gli ultimi tre anni delle loro vite, che vantano ormai una quindicina di anni di carriera on stage.

I Fast Animals and Slow Kids sono tornati ed è un’ottima notizia.

Guarda la video intervista ai FASK

Dieci le tracce contenute nell’album, anticipato dall’uscita dei singoli Come no e Festa, dove si sente con forza l’inevitabile passaggio generazionale di quando si è trentenni da un po’: i continui paragoni con le vite altrui (Una vita normale), la stanchezza per certe dinamiche sempre uguali (Festa) o la nostalgia per un luogo che ci riporta alla nostra infanzia (Riviera Crepacuore) senza tralasciare gli inevitabili sensi di colpa e la consapevolezza di come la voglia di rivoluzione sia ormai un ricordo lontano e dimenticato. Insomma, ci sono i dolori, ma c’è anche la speranza, così come in tutte le canzoni della seconda parte dove a dominare è l’amore, mai facile come è inevitabile che sia: amori che naufragano (Cielo), storie complesse che si cercano di aggiustare (Torna) con la forza però anche di reagire (Santuario) o comunque con la speranza che qualcuno venga con noi all’inferno, auspicio con cui si chiude il disco. Tutto questo raccontato con la consueta energia musicale, immancabili riff di chitarra e un sound tipicamente FASK, con riferimenti che vanno a pescare tra le band che hanno ispirato i quattro fin dalla loro adolescenza: Nirvana, War On Drugs, The Killers, Weezer, Pixies, Jimmy Eat World, The Get Up Kids, Vampire Weekend, Wilco, e via così.

Pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe, Hotel Esistenza sarà disponibile il 25 ottobre in digitale, mentre per le versioni fisiche bisognerà attendere il 28, e sarà presentato ai fan in una serie di appuntamenti instore, in parole e musica, in programma tra il 24 e il 30 ottobre in varie città. Il Festa Tour 2024, prodotto da Vivo Concerti, prenderà il via a Padova (data aggiunta dopo il sold out registrato già a fine agosto) e si snoderà lungo la penisola per arrivare fino a Catania, dove si concluderà il 30 dicembre.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3RfYmuq

Ascolta “Hotel Esistenza”