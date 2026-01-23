Essere “Sognatori” oggi: il nuovo singolo di Briga

di Stefania Clerici

Scritto nel 2025 “Sognatori”, il nuovo pezzo in uscita oggi, si rivela un sogno premonitore: il testo dichiara esplicitamente la forza di essere sognatori e di continuare ad esserlo sempre, nonostante tutto.

Quando le cose non andranno bene saremo noi, saremo ancora insieme contro tutto e tutti

Il sogno più grande e che ha occupato i pensieri dell’autore e la sua amata Arianna Montefiori negli ultimi anni è stato il desiderio di diventare genitori: proprio nei prossimi mesi lo possono realizzare, coronando la loro storia d’amore con una piccola da crescere insieme e da amare.

E proprio in occasione dell’uscita del singolo “Sognatori” abbiamo fatto una chiacchierata con Mattia Briga che vi condividiamo.

D: L’incipit del brano parte da desideri materiali (la borsa di Fendi, una camicia bianca, l’ansia del possesso di soldi), per poi eleversi ai tuoi di sogni, più profondi e consistenti: ma quali sono secondo te i sogni della società di oggi?

Grazie per aver colto nel segno perché la canzone si regge proprio sul paradosso. Un groviglio di pensieri che mi sono balenati in mente appena ho realizzato del nostro riflesso con le buste di H&M in mano davanti alla vetrina di Fendi. Chiaramente possiamo permetterci di acquistare in una boutique di alta moda, ma il fatto di non essere entrati e di aver osservato quei capi

-con interesse ma con distacco- ritengo sia una questione di educazione e di cultura. Non entro perché non ne ho bisogno, non perché non posso permettermelo. Quindi la decisione deriva da una scelta, non da una condizione. Nessuno di noi, tra me ed Arianna, ha mai sognato cose materiali e non è certo questo il concetto che voglio far passare tramite la canzone: Ari ed io sogniamo in due le stesse cose, il fatto di realizzarci come coppia, come

genitori, di migliorare e di crescere insieme come due anime che si sono scelte. Non so cosa sogni la società, in realtà non mi rispecchio molto nella massa e non ne ho nemmeno una considerazione molto positiva. Dopo la pandemia “ognuno per sé e Dio per tutti”, ormai penso alle mie cose. Il sentimento sociale è stato sostituito dall’A.I.

D: Tu parli del tuo sogno di famiglia e progetto, sei un artista giovane che ascoltato dai giovani: senti lo stesso desiderio e comunanza di intenti tra i tuoi coetanei?

I miei amici sono quelli di sempre, con alcuni ho fatto addirittura le elementari insieme. Siamo tutti dei fine anni 80 (io ’89) e siamo cresciuti con un retaggio culturale figlio delle esperienze e dei tempi dei nostri genitori. Loro ci hanno fatto studiare, perchè solo studiando potevi garantirti un posto nella società ed un lavoro redditizio, magari qualcuno di noi è stato anche invogliato a proseguire le attività di famiglia. Solo che a noi il mondo ci è cambiato davanti agli occhi in maniera repentina e molti di quegli insegnamenti non sono più valsi nulla. Vedo alcuni dei miei amici con matrimoni ballerini, infelici delle proprie vite e del proprio lavoro e questo mi dispiace molto. A volte mi rendo conto di essere stato fortunato a farmi venire un’idea quando avevo 16 anni. Sono felice nella mia vita privata ed orgoglioso di come porto avanti il mio lavoro, da solo, senza multinazionali che mi supportano.

D: In Sognatori parli di Notting Hill e Londra, sei tornato da poco da Buonos Aires, a breve partirai per Madrid, insomma ti piace viaggiare… quali sono i tuoi posti del cuore e dai quali trai ispirazione?

Madrid è stato il mio amore dei 20 anni, quello dei 30 è Buenos Aires. Madrid per me è famiglia, Buenos Aires mi fa sentire immortale. Non voglio conoscere tutto il mondo, voglio tornare il più possibile nei posti dove sto bene. Avrò altre vite per volare in tutti i Paesi che non avrò visto in questa. Ora come ora quando sento il bisogno di provare un po’ di malinconia penso ad un tango Argentino e metto su Carlos Gardel: mi proietto nel quartiere Palermo di Buenos Aires, possibilmente con un po’ di pioggia fuori, guardando dalla strada quei palazzi decadenti e coloniali che tanto amo e di cui troppo spesso sento la mancanza.

D: Hai 9 album all’attivo e questo nuovo progetto in sviluppo. Cosa puoi anticiparci sul tuo futuro aristico, ci sono tour o altre pubblicazioni in vista di uscita?

Ora chiaramente siamo molto concentrati sulla nascita della bambina che avverrà ad inizio Aprile, ma ci piacerebbe uscire con la seconda stagione della nostra webserie “Noi”. La prima stagione è stato un esperimento, ma visto che è andata bene vogliamo continuare. Invece, per quanto riguarda la mia sfera personale, insieme al mio booking stiamo preparando una sorpresa per il 2027, anno in cui celebreremo i 15 anni di “Sei di Mattina”, la mia canzone più

popolare.

In attesa del 30 gennaio per l’uscita del videoclip del brano Sognatori, girato a Ravenna (Museo MAR) ed interpretato dalla coppia di innamorati per la regia di Emiliano Bechi Gabrielli e prodotto da Daimon Film con il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, lo aspettiamo a Milano il 4 maggio la data del suo live ai Magazzini Generali a Milano. Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone qui.