I LEMONHEADS tornano con “Love Chant”, il primo album in 19 anni

I The LEMONHEADS tornano con il primo album in quasi 20 anni. ‘Love Chant’ uscirà il 24 Ottobre per Fire Records, anticipato dalla gemma indie-rock ‘In The Margin’.

Per le registrazioni del nuovo album dei Lemonheads, Evand Dando ha chiamato all’appello un nutrito gruppo di amici e professionisti della scena indie e alternativa, tra cui J Mascis dei Dinosaur Jr., Juliana Hatfield, Bryce Goggin, Erin Rae, John Strohm dei Blake Babies e Nick Saloman dei Bevis Frond, oltre a contare su Adam Green e Tom Morgan come co-autori dei brani ‘Wild Thing’ e ‘Deep End’.

Su ‘Love Chant’ sarà presente anche l’inedito ‘Deep End’, pubblicato nei mesi scorsi come singolo.

“Volevo una canzone con riff solidi, quindi ci ho scritto sopra riff ovunque – racconta Evan Dando del nuovo singolo ‘In The Margin’. Il corpo della canzone era di Marciana Jones. È come una vera e propria canzone di vendetta scritta da una ragazzina di terza media: ‘Stupidamente ho dimenticato i piani di fuga perché potessero trovare la mia strada’”.

L’ultimo album di inediti firmato The Lemonheads è di 19 anni fa, 2006 per Vagrant. Da allora hanno pubblicato i due album di cover ‘Varshons’ e ‘Varshons 2’ e sono stati citati e reinterpretati da artisti di culto contemporanei come il chitarrista MJ Lenderman e i Courtney Barnett.