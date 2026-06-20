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EDDIE VEDDER: è uscito il singolo “Better Believe” in collaborazione con Chicago Guitars Over Guns

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Esce oggi “Better Believe”, il nuovo singolo di Eddie Vedder, una delle voci simbolo della scena grunge e rock alternativa, realizzato in collaborazione con gli artisti del collettivo di Chicago Guitars Over Guns e disponibile su tutte le piattaforme digitali.  

Better Believe” è un brano dal forte valore simbolico e sociale, co-scritto e interpretato da Eddie Vedder insieme ai giovani artisti del collettivo di Chicago Guitars Over Guns. Il brano ha fatto il suo debutto dal vivo in occasione dell’Obama Presidential Center Dedication, l’evento celebrativo tenutosi giovedì 18 giugno, regalando al pubblico un momento di grande intensità emotiva e confermando ancora una volta l’impegno dell’artista nel sostenere progetti capaci di generare un impatto positivo sulla società. 

Better Believe” nasce grazie all’iniziativa della Obama Foundation, che ha favorito l’incontro tra Eddie Vedder e Guitars Over Guns, dando vita a una collaborazione dal forte valore sociale e culturale. A rendere ancora più significativo questo progetto è la sua finalità benefica: tutti i proventi generati da “Better Believe” saranno infatti devoluti a Guitars Over Guns, organizzazione no-profit impegnata nello sviluppo personale e artistico dei giovani provenienti da contesti socialmente ed economicamente svantaggiati. Questa straordinaria iniziativa è il risultato del lavoro congiunto di artisti, studenti, autori, produttori, tecnici del suono e performer, riuniti nella volontà di trasformare la musica in un potente strumento di inclusione e cambiamento sociale. Alla realizzazione del brano hanno preso parte anche gli studenti e gli alumni del dipartimento Audio Arts della Columbia College Chicago, presso cui la canzone è stata registrata, insieme ai giovani musicisti dell’organizzazione no-profit, in una sinergia resa possibile dal musicista e docente “Add-2” Daniels, professore associato della Columbia College Chicago e direttore regionale di Guitars Over Guns

Better Believe” è stato scritto da Eddie Vedder insieme a Giselle Castro, Andre “Add-2” Daniels, Jeremiah Fristoe, Mason Harris, Michael “Myskie” Hightower, Naomi Owens, Joy Viltz e Iya Waters. La produzione è firmata da Andrew Watt, Andre “Add-2” Daniels, Paul LaMalfa ed Eddie Vedder. La registrazione, realizzata presso la Columbia College Chicago, è stata curata dagli ingegneri del suono Anthony Abruzzo e Jacob Araiza, con il contributo aggiuntivo di Joey Fraider, Grace Kay, Kathrynn Vettas e John Burton. Tra i musicisti e i performer coinvolti figurano Eddie Vedder alla voce, chitarra e cori, Joy Viltz, Giselle Castro, Naomi Owens, Michael “Myskie” Hightower e Mason Harris alle voci, Jeremiah Fristoe, Andre “Add-2” Daniels e Mark Anderson ai cori, Isabella Santillan alla chitarra, Ayden Smith al basso, Cassidy Lee alla batteria e Josh Klinghoffer alle tastiere.

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