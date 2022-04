EDDIE VEDDER: per la prima volta in vinile il secondo album “Ukulele Songs”￼

Il prossimo 6 maggio Universal Music/Republic Records ripubblica in vinile in versione Deluxe e in versione Standard l’acclamato secondo album solista di Eddie Vedder, Ukulele Songs uscito originariamente nel maggio 2011; a distanza di 11 anni il disco viene per la prima volta ristampato in LP.

Ordina il disco in versione LP Vinile a questo link > https://bit.ly/ukulele2022

La versione Deluxe contiene le 16 tracce di Ukulele Songs, l’LP è stato ristampato in vinile nero 180g con un packaging che include un libretto di 16 pagine e una litografia speciale. Anche la versione Standard dell’LP è stato ristampata in vinile nero 180g.

Ukulele Songs comprende un raffinato mix di brani originali scritti da Vedder e da lui proposti inizialmente dal vivo, insieme a classici e standard. Una versione di “Can’t Keep”, originariamente apparsa in apertura dell’album Riot Act dei Pearl Jam (novembre 2002), apre il disco mentre brani originali come “Sleeping By Myself”, l’affascinante “Satellite”, la brillante “Light Today” e l’intermezzo strumentale “Waving Palms” completano l’album della durata di 35 minuti.

Tra gli ospiti dell’album troviamo Glen Hansard (The Frames, “Once”) che aggiunge il suo DNA di folksinger irlandese a “Sleepless Nights”, scritta da Felice e Boudreaux Bryant e resa famosa dagli Everly Brothers nel 1960, oltre ad essere poi stata interpretata da artisti come Emmylou Harris, Patty Loveless e Elvis Costello.

Altra guest è Cat Power che presta la sua voce appassionata a “Tonight You Belong To Me”, standard jazz scritto del 1926 da Billy Rose e Lee David. Questo brano è stato interpretato da artisti del calibro di Frankie Laine, Patience and Prudence e Dottie West. Versioni di “You Belong To Me” sono state recentemente presentate anche nel film Blackbird (2019) e in un episodio della serie horror della HBO del 2020 Lovecraft Country.

Altre cover incluse nell’LP sono le interpretazioni emozionanti di “More Than You Know” (Billy Rose e Edward Eliscu), “Once In A While” (Michael Edwards e Bud Green) e “Dream A Little Dream” (Fabian Andre, Wilbur Schwandt e Gus Kahn) che conclude l’album.

Prodotto da Eddie Vedder e Adam Kasper (Foo Fighters, Soundgarden), Ukulele Songs raggiunse il 4° posto della Billboard Chart 200 degli Stati Uniti e la seconda posizione nella U.S. Top Rock Albums sempre di Billboard; ha inoltre ottenuto il disco d’oro in Canada.

