EDDIE VEDDER: è uscito il terzo album solista “Earthling”

Oggi Eddie Vedder pubblica il suo nuovo atteso album solista “Earthling”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD e LP.

In occasione dell’uscita, alle 20 di questa sera, i fan potranno guardare un’esclusiva intervista tra Vedder e Bruce Springsteen presentata da Amazon Music e diretta da Thom Zimny. Nello speciale, filmato nella fattoria di Springsteen in New Jersey, i due artisti analizzano “Earthling”, l’album di Vedder, approfondendo la produzione, la sua scrittura e le collaborazioni con Stevie Wonder, Ringo Starr, Elton John e Andrew Watt. L’intervista sarà poi disponibile sulla pagina YouTube di Eddie Vedder a partire da domenica 13 febbraio

“Earthling” ha riscosso da subito un vasto successo di critica. Spin ha definito il recente singolo “Brother The Cloud” come una “sfaccettata traccia rock con un potente finale”. Rolling Stone ha elogiato la traccia “nonostante il suo arrangiamento upbeat e caratterizzato da chitarre, esplora lo sconvolgimento causato dalla perdita di una persona cara”. Brooklyn Vegan ha parlato del singolo come “punk rock con una straordinaria performance vocale di Eddie e un ritornello che cattura”.

“Earthling”, prodotto dal produttore vincitore del Grammy Award® Andrew Watt, è il primo album di Vedder dopo “Ukulele Songs” del 2011 e a cui seguirà il suo primo tour da solista in oltre un decennio.

Altri brani che spiccano all’interno dell’album sono: “Long Way“, che Variety ha descritto così “la stridente “Long Way” guidata dalla chitarra vede Vedder che racconta la storia di un uomo perseguitato da un amore perduto”, e “The Haves“, che Stereogum ha commentato come “una ballata del cuore indagatore sulla connessione personale, che affronta il crescente divario tra ricchi e poveri“.

“Earthling” mette in risalto ogni lato artistico di Vedder e include collaborazioni con alcune delle leggende più iconiche della musica, tra cui Stevie Wonder, Ringo Starr, Elton John, Andrew Watt, Chad Smith e Josh Klinghoffer.

Per dare vita all’album sul palco, Eddie Vedder e i suoi compagni di band, gli Earthlings, si esibiranno in una serie di concerti negli Stati Uniti, a partire da febbraio con il The Earthlings Tour 2022.

Gli Earthlings sono composti dal batterista Chad Smith, il tastierista/chitarrista/cantante Josh Klinghoffer, il bassista Chris Chaney, il chitarrista/cantante Glen Hansard e il chitarrista Andrew Watt.

Foto di Davide Merli