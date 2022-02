E’ morto Mark Lanegan: il cantautore aveva 57 anni

Con un breve tweet dal suo account ufficiale abbiamo purtroppo appreso che il cantautore è morto questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Non si conoscono le cause della morte e la famiglia chiede rispetto e privacy per il dolore che provano in questo momento.

Mark Lanegan, nato il 25 novembre 1964 ad Ellensburg è stato un cantautore statunitense, cantante dalla voce inconfondibile, rauca e gutturale, è conosciuto soprattutto per essere stato il cantante nonché leader degli Screaming Trees, band fondamentale per l’evoluzione del grunge, oltre che per la sua collaborazione con i Queens of the Stone Age.

Ha in seguito avviato un’acclamata carriera solista improntata su un personalissimo cantautorato scuro nei toni e spoglio negli arrangiamenti, affermandosi come uno dei cantautori più sensibili e originali della sua generazione.

Ecco il tweet apparso pochi minuti fa: Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy.

Foto di Roberto Finizio, tratte dal concerto di Mark Lanegan del 2018 a Milano