E’ uscito il cofanetto deluxe “Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision”

È disponibile “Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision“, il cofanetto deluxe con 39 tracce (38 delle quali inedite) registrate dalla JIMI HENDRIX EXPERIENCE (con Billy Cox al basso, Mitch Mitchell alla batteria) agli Electric Lady Studios tra giugno e agosto del 1970, poco prima della morte prematura di Jimi Hendrix il mese successivo, pubblicato da Experience Hendrix L.L.C., in collaborazione con Legacy Recordings, divisione del catalogo di Sony Music Entertainment.

Ad accompagnare questo progetto imponente, “Jimi Hendrix’s New York”, un cortometraggio completamente nuovo.

Presentato da Steven Van Zandt (membro della Rock and Roll Hall of Fame, E Street Band, I Soprano, Little Steven’s Underground Garage), “Jimi Hendrix’s New York” racconta la storia dell’ascesa fulminea del musicista nato a Seattle negli anni ’60 e del suo trasferimento a Manhattan verso la fine del decennio. Intervallato da filmati e foto, il documentario breve include interviste esclusive con l’ingegnere/produttore Eddie Kramer e l’amica/sarta di Hendrix, Colette Harron.

Il primo condivide aneddoti personali sul vedere la musica dal vivo (in particolare la band NRBQ) e sul lavoro in studio con Hendrix (“Ci capivamo a vicenda”); la seconda parla di quando vendette a Hendrix la giacca che indossava a Woodstock nel suo negozio di abbigliamento nell’East Village e di come frequentava locali come Max’s Kansas City (“Quando lo vedevi, era magia… la sua musica era tutto”).

Il cofanetto “Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision” include un Blu-ray con 20 nuovi mix in surround sound 5.1 dell’intero album “First Rays Of The New Rising Sun” più 3 tracce bonus (“Valleys Of Neptune,” “Pali Gap” e “Lover Man”).

Il Blu-ray contiene il documentario acclamato dalla critica “Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision”. Il film racconta la creazione dello studio, nato dalle ceneri di un nightclub di Manhattan per diventare una struttura di registrazione all’avanguardia, ispirata dal desiderio di Hendrix di avere uno studio permanente. Diretto da John McDermott e prodotto da Janie Hendrix, George Scott e McDermott, il film presenta interviste esclusive con Steve Winwood (che si unì a Hendrix la prima notte di registrazione nel nuovo studio), il bassista della Experience Billy Cox e i membri originali dello staff di Electric Lady che aiutarono Hendrix a realizzare il suo sogno. Il documentario include filmati e foto inedite, nonché analisi di brani classici di Hendrix come “Freedom”, “Angel” e “Dolly Dagger” a cura dell’ingegnere del suono Eddie Kramer.

Electric Lady Studios fu il primo studio di registrazione commerciale di proprietà di un artista. Inizialmente, Hendrix aveva immaginato di creare un nightclub esperienziale, ispirato dal breve ma intenso locale di Greenwich Village, il Cerebrum, dove i clienti indossavano tuniche fluttuanti ed erano immersi in luci lampeggianti, immagini spettrali e suoni vorticosi. Hendrix si divertì così tanto al Cerebrum che chiese al suo architetto, John Storyk, di collaborare con lui e con il suo manager Michael Jeffery. Hendrix e Jeffery volevano trasformare quello che un tempo era stato il Generation Club in uno “studio elettrico di partecipazione”. Tuttavia, poco dopo aver acquisito il contratto di affitto del Generation Club, Hendrix decise che sarebbe diventato uno studio di registrazione.

La nuova uscita segue un altro documentario creato dallo stesso team: “Music, Money, Madness… Jimi Hendrix Live In Maui”, che è stato nominato per un GRAMMY nella categoria Best Music Film nel 2022.

Il cofanetto include un ampio libretto con foto inedite, bozze di canzoni scritte a mano da Hendrix e note di copertina dettagliate.