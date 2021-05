TWENTY ONE PILOTS: è uscito il nuovo album “Scaled And Icy”

I Twenty One Pilots, vincitori di un Grammy Award, hanno presentano pochi giorni fa il nuovo singolo “Saturday”, terzo brano estratto dall’attesissimo nuovo album in studio dal titolo “Scaled And Icy” in uscita oggi venerdì 21 maggio su etichetta Fueled By Ramen.

Compra il disco su Amazon > https://amzn.to/3wfaIGu

“Saturday” arriva dopo il brano “Choker”, presentato con un video ufficiale diretto da Mark Eshleman per Reel Bear Media, e il primo singolo “Shy Away“, alla posizione #1 della classifica Alternative Radio da quattro settimane consecutive.



Grazie a questo risultato, “Shy Away” porta il duo nel gruppo di elite di artisti che hanno conquistato più volte la posizione #1 della classifica in tre settimane o meno, tra questi: U2, R.E.M., The Cure, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters.

Scritto e in gran parte prodotto da Tyler nell’ultimo anno in isolamento nel suo studio di casa, con Josh che ha lavorato alla batteria dell’album da ogni parte del paese, “Scaled And Icy” è il prodotto di sessioni virtuali a distanza, con la band che elabora la nuova routine insieme alle emozioni prevalenti del 2020: ansia, solitudine, noia e dubbio. Tyler e Josh hanno dovuto rinunciare alle loro normali sessioni in studio ma hanno raggiunto un nuovo livello di introspezione nel processo, adottando un approccio più fantasioso e audace al loro songwriting. Il risultato è album che supera le battute d’arresto e si concentra sulle possibilità che vale la pena di ricordare.

Nel 2020, i Twenty One Pilots hanno sorpreso i loro fan con i singoli “Level of Concern” e “Christmas Saves The Year.” “Level of Concern” ha dominato la classifica Alternative Radio per 12 settimane consecutive e ha debuttato nella Top 25 della classifica “Hot 100” di Billboard. Dopo aver ottenuto la certificazione ORO in US, “Level of Concern” ha portato la band agli American Music Awards e alla vittoria del prestigioso riconoscimento nella categoria “Favorite Artist – Alternative Rock”. “Christmas Saves The Year”, uscito alla fine del 2020, è immediatamente entrato nella classifica “Alternative Airplay” di Billboard, era dal 2012 che un brano natalizio non entrava in questa classifica

“Trench”, album dei Twenty One Pilots uscito nel 2018, ha inaugurato una nuova era per il duo dell’Ohio. Certificato Platino in US e ORO in Italia, l’album è stato accolto con grande clamore dalla critica. Vero e proprio fenomeno globale che ha superato i due miliardi di stream in tutto il mondo, Trench è impreziosito dalle hit “The Hype”, “Chlorine,” e “Jumpsuit”.

“Blurryface”, album uscito nel 2015, è stato certificato PLATINO in Italia , i brani “Stressed Out” 5X Platino, “Ride” 3X Platino, “Heavydirtysoul” Oro.