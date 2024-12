TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI: esce il 6 dicembre “GARAGE DUB”, la versione dub di “Garage Pordenone”

Tre Allegri Ragazzi Morti e Paolo Baldini DubFiles danno vita a “Garage Dub”, in uscita i 6 dicembre su tutte le piattaforme di digitali: una sorprendente reinterpretazione in chiave dub di “Garage Pordenone”, l’ultimo disco in studio della storica band mascherata.

L’album, composto da dodici tracce dub più una bonus track esclusiva per il vinile, è anche la colonna sonora ufficiale della mostra “Tre Allegri Ragazzi Morti Expo”, l’unico luogo dove l’album è disponibile in formato fisico, in un’edizione speciale e limitata. “Tre Allegri Ragazzi Morti Expo”, fino al 9 marzo 2025 al PAFF! – Palazzo del Fumetto di Pordenone, accompagna il pubblico alla scoperta della storia e dell’immaginario artistico della band, un percorso espositivo in cui predominano sensazioni e visioni immaginifiche, associate a fumetti, grafiche, videoclip e fotografie.

In perfetto stile giamaicano, dove ogni disco trova una nuova vita nella sua versione dub, “Garage Dub” si presenta come un’opera dal respiro internazionale, curata da uno dei dubmaster più rispettati al mondo: Paolo Baldini DubFiles, già produttore di “Garage Pordenone”. Un’esperienza sonora unica che unisce rock e dub, pensata per appassionati di musica, collezionisti di vinili e amanti del genere. Il singolo e focus track di questo lavoro discografico è “Dub rendez-vous”.

Bonus track del vinile, “La nuova canzone per me”, l’ultimo brano inedito dei Tre Allegri Ragazzi Morti pubblicato lo scorso 4 ottobre assieme a un videoclip d’animazione: diretto da Erika De Nicola e prodotto da MoviMenti, il video di “La nuova canzone per me” è un vero e proprio reboot di “Occhi bassi”. Come nell’originale del 1999, anche qui la protagonista combatte un mostro che minaccia il nostro mondo, supportata da tre topi da cavalcatura e da un gigantesco Elvis Presley.

“Garage Dub” e “Tre Allegri Ragazzi Morti Expo” sono solo due degli appuntamenti speciali di questo straordinario trentennale di Tre Allegri Ragazzi Morti, un anniversario lungo un anno con novità e sorprese, singoli, dischi, cassette, video, mostre e concerti in Italia e in Europa.