THE ZEN CIRCUS: è uscito il dodicesimo album “Cari Fottutissimi Amici”

“CARI FOTTUTISSIMI AMICI” è il nuovo album di THE ZEN CIRCUS, uscito oggi 27 maggio in formato CD, LP e su tutte le piattaforme digitali.In oltre due decenni di musica, con 12 album, una raccolta, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani e divenuto un vero e proprio caso di genere letterario, The Zen Circus continuano a rinnovarsi, rimanendo una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano attuale.

Ordina la versione CD Audio > https://amzn.to/3OrU5Bh

Ordina la versione LP Vinile autografato > https://amzn.to/3Ezha0d

Compra il disco su Discoteca Laziale > https://bit.ly/3JZnCid

Per la prima volta negli oltre 20 di carriera, la band dà alle stampe un album interamente composto di featuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di molteplici collaborazioni con colleghi stimati e amici di vecchia data, facenti parte del mondo della musica e non solo.

Già anticipato dalle release dei brani “118” feat. Claudio Santamaria, “Caro fottutissimo amico” con Motta e dal singolo “Ok Boomer” feat. Brunori Sas, l’album vede un insieme di ospiti incredibili affiancare gli Zen Circus in questa nuova avventura: dai già citati Motta, Claudio Santamaria e Brunori Sas a Luca Carboni, da Ditonellapiaga (con un brano prodotto da Tommaso Colliva, di fatto un ulteriore featuring del disco) a Speranza, fino al Management, passando per Fast Animals and Slow Kids, Emma Nolde e Musica da Cucina.

Un disco corale nato in totale libertà e sotto lo spirito della sperimentazione e del gioco, come è testimoniato anche dall’artwork della copertina, in cui la foto realizzata da Ilaria Magliocchetti Lombi ritrae perfettamente il concept del disco.

“Cari Fottutissimi Amici” è un disco in libertà. Libertà di passare dal crossover al pop, dall’ambient al rock, dalla psichedelia all’elettronica, Il tutto mano nella mano ad amici di vecchia data ed artisti che ci hanno appassionato nel tempo più o meno recente. Questo disco è una giostra, un tagadà, un autoscontro. Qualcuno si divertirà da matti, qualcun’altro si sentirà male, altri non saliranno su alcune giostre, ma noi – veri e propri giostrai – amiamo questo luna park.

The ZEN CIRCUS – TOUR DI PRESENTAZIONE

*instore*

Sabato 28 maggio – Firenze @ Feltrinelli Red Piazza della Repubblica – h. 18.00

Lunedì 30 maggio – Roma @ Feltrinelli Via Appia – h. 18.30

Martedì 31 maggio – Bologna @ Feltrinelli Piazza Ravegnana – h. 18.30

Mercoledì 01 giugno – Milano @ Feltrinelli Piazza Piemonte – h. 18.30

*concerti*

18 giugno Palermo – Palermo Festival

24 giugno Bergamo – NXT Station – biglietti > https://bit.ly/zencircus22

02 luglio Pisa – Giardino Scotto

13 luglio Prato – Centro Pecci Summer Live – biglietti > https://bit.ly/zencircus22

14 luglio Padova – Sherwood Festival

16 luglio Taranto – Cinzella Festival

21 luglio Roma – Villa Ada Festival

24 luglio Cassano Magnago (VA) – Woodoo Fest – biglietti > https://bit.ly/zencircus22

25 luglio Treviso – Suoni di Marca Festival

13 agosto Pineto (TE) – Pinetnie Moderne 2022

20 agosto Ponte di Legno (TN) – Water Music Festival – biglietti > https://bit.ly/zencircus22

02 settembre Torino – Pinewood