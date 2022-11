The XX: festeggiano dieci anni di “Coexist”

Con Coexist, The xx hanno sfidato le pressioni percepite per un secondo album creando un disco che ha affermato il loro status di artisti di successo a livello globale. Il trio londinese composto da Romy Madly Croft, Oliver Sim e Jamie Smith (in arte Jamie xx) ha continuato a proporre atmosfere avvincenti e rarefatte, ma ha ampliato il proprio mondo musicale, soprattutto grazie alla crescente tavolozza di suoni elettronici del produttore Jamie.

Coexist ha superato le aspettative diventando il disco in vinile più venduto del 2012. Nel frattempo, la band è passata dall’esibirsi in locali intimi ai palchi internazionali più prestigiosi curando i propri festival e collaborando con orchestre sinfoniche. Un’ultima ambiziosa serie di 25 concerti al leggendario Armory di New York ha completato la campagna dell’album, alla quale hanno assistito artisti come Beyonce, Jay-Z e Madonna.

Per celebrare i 10 anni di Coexist, The xx pubblicheranno un’edizione limitata in vinile trasparente del disco, disponibile per il pre-ordine fin da ora.

Un’edizione digitale ampliata che conterrà anche le versioni dal vivo dei brani preferiti dai fan “Angels“, “Chained“, “Reunion & Sunset” – le trovate entrambe QUI

“La particolarità dei dischi è che sono un diario concreto, un racconto della nostra amicizia. Il fatto che siano passati 10 anni da Coexist e che la musica sia appartenuta ad altre persone in questi 10 anni, significa qualcosa per noi, ma anche sulle connessioni che le persone hanno ora con quelle canzoni. Momenti fugaci di persone che dicono di essersi sposate camminando lungo la navata con ‘Angels’, è molto surreale e speciale essere parte della vita di quelle persone”. – The xx