JAMIE XX: due appuntamenti per il dj e produttore, a Luglio a Milano e Roma

Jamie xx arriva in Italia con due date nel 2025: venerdì 11 luglio al Carroponte di Milano e sabato 12 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest.

Special Guests saranno Honey Dijon e Joy Orbison.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/41STaRV

Jamie xx ha pubblicato il nuovo singolo “F.U.” il 29 gennaio 2025. Il brano vede l’artista, DJ, produttore e compositore londinese collaborare con l’icona del soul statunitense Erykah Badu per un pezzo da urlo pronto per le discoteche. “F.U. (feat. Erykah Badu)” è presente nella Deluxe Edition del secondo acclamato album di Jamie, In Waves.

L’attesissimo secondo album di Jamie xx, In Waves, è stato pubblicato il 20 settembre 2024 via Young, entrando nella classifica britannica degli album al numero 5. In una serie di recensioni entusiastiche, l’album è stato descritto da NME come “immacolato”, Clash come “un capolavoro” e Rolling Stone UK come “un album che raggiunge – e raggiunge – l’euforia pura”. A nove anni dall’album di debutto In Colour, nominato ai GRAMMY, ai BRIT, all’Ivor Novello e al Mercury Music Prize, l’album vede Jamie replicare i crescendi emotivi e l’eccitante volatilità di una notte quasi mistica.

Jamie xx è un compositore, interprete, produttore musicale e artista di remix britannico ed è uno dei tre membri dei The xx. Il gruppo si è formato a Londra nel 2005 e ha pubblicato il suo album di debutto, intitolato xx, quattro anni dopo. L’album ha raggiunto il terzo posto nelle classifiche del Regno Unito e ha vinto il prestigioso Mercury Music Prize. Il 2011 ha visto l’uscita di We’re New Here, il remix di Jamie dell’album I’m New Here di Gil Scott-Heron, che ha ricevuto grandi consensi. Nel 2012 è uscito Coexist, il secondo album dei The xx, che ha raggiunto il numero 1 nel Regno Unito e il numero 5 nella classifica degli album di Billboard negli Stati Uniti. xx e Coexist hanno venduto oltre quattro milioni di copie.

Nel 2013, i The xx si sono recati a Manchester per esibirsi in 18 spettacoli da tutto esaurito in un locale di 60 posti appositamente costruito come parte del MIF13. Lo spettacolo, The xx in Residence, è stato successivamente adattato e trasferito a New York, dove ha riscosso ampi consensi per 25 spettacoli altrettanto intimi al Park Avenue Armory. Sempre nel 2013, il gruppo ha curato il proprio festival, Night + Day, che si è tenuto a Lisbona, Londra e Berlino.

Jamie ha effettuato numerosi tour, sia come membro dei The xx che come artista solista, e ha lavorato a lungo come produttore e remixer per artisti come Florence + the Machine, Drake, Adele e Alicia Keys. Nel 2015, dopo aver pubblicato diversi singoli a suo nome, Jamie ha pubblicato In Colour, il suo primo album da solista. In Colour è diventato uno degli album elettronici di maggior successo commerciale e acclamato dalla critica, entrando nella rosa dei Mercury Music Prize Album of the Year 2015 e ricevendo nomination ai BRIT Awards 2015, agli Ivor Novello Awards e ai Grammy Awards 2016.

Nello stesso anno Jamie ha anche collaborato con il coreografo Wayne McGregor e l’artista visivo Olafur Eliasson per la produzione del balletto Tree Of Codes, con una colonna sonora originale composta da Jamie.

Nel 2017 Jamie si è riunito con i The xx per pubblicare il loro terzo album I See You. L’album ha segnato una nuova era per la band, sia dal punto di vista sonoro che in termini di processo. Infatti, mentre xx e Coexist sono stati entrambi realizzati in relativo isolamento a Londra, I See You è stato registrato tra marzo 2014 e agosto 2016 a New York, Marfa TX, Reykjavik, Los Angeles e Londra, ed è stato caratterizzato da un approccio più esterno, aperto ed espansivo. Prodotto da Jamie, I See You rappresenta il momento più audace dei The xx, che si esibiscono con maggiore chiarezza e ambizione rispetto al passato. Ha debuttato al numero 1 nella classifica degli album del Regno Unito e al numero 2 in quella degli Stati Uniti, raggiungendo la vetta delle classifiche in 8 paesi.

Nel 2020 Jamie ha pubblicato il suo primo singolo da solista dopo oltre cinque anni, “Idontknow”. Il brano è accompagnato da un video, coreografato dalla ballerina e coreografa irlandese Oona Doherty. A questo brano hanno fatto seguito, nel 2022, “LET’S DO IT AGAIN” e “KILL DEM”, due singoli che hanno alimentato le speculazioni sul fatto che Jamie fosse vicino a completare il seguito di In Colour. Ha inoltre prodotto l’acclamato album di debutto da solista del compagno di band Oliver Sim, “Hideous Bastard”, pubblicato nell’ottobre 2022.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/41STaRV