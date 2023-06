ROMY (The xx): esce l’8 settembre l’album di debutto solista “MID AIR”

Romy annuncia il suo attesissimo album di debutto da solista. La cantante, cantautrice e DJ britannica, che in precedenza ha pubblicato tre acclamati album con la sua band The xx, pubblicherà Mid Air l’8 settembre via Young.



Mid Air è un album che parla di celebrazione, rifugio e salvezza sulla pista da ballo. È un album che affronta i temi dell’amore, del dolore, delle relazioni, dell’identità e della sessualità ed è una lettera d’amore ai club queer in cui Romy ha trovato comunità e legami. In un certo senso è un album di coming out, anche se lei ha fatto coming out nella sua vita personale molto tempo fa, ma è anche un album di coming-through, attraverso il dolore e lo strazio, verso l’euforia.

Mid Air vede Romy lavorare di nuovo con i produttori Fred again… e Stuart Price, oltre che con il suo compagno di band Jamie xx nel recente singolo “Enjoy Your Life“. L’album contiene anche il precedente singolo “Strong“. Mid Air è l’incarnazione perfetta di un suono che Romy descrive come “musica emotiva da ballare“. È un sound destinato a unire le piste da ballo, che unisce l’amore di Romy per i classici da discoteca e il songwriting, trovando il punto di equilibrio, come gran parte della musica preferita di Romy, tra euforia, evasione, tristezza e malinconia.



Per celebrare la notizia dell’album, Romy pubblica oggi il suo ultimo singolo, “Loveher“, prodotto da Fred again…. Si tratta di un brano fondamentale per Romy: è infatti sia la traccia di apertura dell’album sia la prima canzone scritta per il disco. Romy e Fred hanno iniziato scrivendo canzoni per altre persone, ma la loro rapida amicizia e il loro legame musicale si sono rivelati una scintilla per qualcosa di nuovo. Dopo aver scritto “Loveher”, una canzone pop sull’intimità dell’innamoramento di una donna, “Fred mi ha chiesto: “Per chi potrebbe essere?”“, spiega Romy, “e io ho risposto timidamente… “Forse per me?”“. Una storia d’amore queer orgogliosa e positiva, questo fu l’inizio di Mid Air.