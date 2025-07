JAMIE XX: le foto del live al Carroponte di Milano

Foto di Martina Fiore



Dopo il successo del suo secondo album In Waves, Jamie xx è arrivato in Italia per due imperdibili date: una di queste è andata in scena al Carroponte di Milano l’11 luglio, davanti a una folla in visibilio.

Il producer e membro dei The xx ha regalato un set intenso ed emozionante, mescolando beat elettronici, visioni clubbing e il suo tocco inconfondibile, con incursioni dai suoi lavori solisti fino alle collaborazioni più recenti (come quella con Erykah Badu nel brano “F.U.”).

Tra luci stroboscopiche, crescendo ipnotici e un dancefloor in estasi, il live di Jamie xx ha confermato quanto la sua musica sappia unire introspezione e puro groove. In Waves ha già conquistato pubblico e critica, e il suo show milanese ne è stata la dimostrazione più euforica e stasera si replica alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest.

Clicca qui per vedere le foto di Jamie XX in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto).