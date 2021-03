THE WHO: esce il 23 aprile la nuova super deluxe edition “The Who Sell Out”

Pubblicato originariamente nel dicembre 1967 e successivamente descritto da Rolling Stone come ‘L’album più bello degli Who’, The Who Sell Out riflette un anno straordinario della cultura popolare. Un anno in cui la controcultura e la Love Generation diventarono un fenomeno globale e il pop iniziò a trasformarsi in rock.



Pre-ordina il disco su Amazon > https://amzn.to/3bs1wa6

La nuova edizione Super Deluxe di The Who Sell Out contiene 112 brani, di cui 46 inediti, un book di 80 pagine con rare foto d’epoca, memorabilia, nuove note bio-discografiche a cura di Pete Townshend e commenti di personaggi come Pete Drummond (Radio London DJ), Richard Evans (designer) e Roy Flynn (manager dello Speakeasy Club).

L’edizione Super Deluxe include inoltre vari poster e repliche di chicche che faranno la gioia dei fan: il manifesto originale dell’album di Adrian George, il poster del concerto alla City Hall di Newcastle, il programma di 8 pagine dello show al Saville Theatre, la business card del Bag O’Nails Club di Kingly Street a Soho, una foto del gruppo riservata al fan club degli Who, il volantino per i concerti del Bath Pavilion, uno sticker di Wonderful Radio London, la tessera personale dello Speakeasy Club appartenuta a Keith Moon e una newsletter del Who Fan Club.

The Who Sell Out venne originariamente progettato da Pete Townshend e dai manager della band Kit Lambert e Chris Stamp, come un concept album che includesse jingle e pubblicità che collegavano tra loro le canzoni, in modo che il tutto sembrasse una vera e propria trasmissione radiofonica pirata. Il progetto nacque quasi per necessità poiché la loro etichetta e il loro management volevano un nuovo album e Townshend sentiva di non avere abbastanza canzoni.

Il rivoluzionario piano originale per Sell Out era quello di vendere spazi pubblicitari sull’album, ma alla fine la band scelse di scrivere jingle propri per rendere omaggio alle stazioni radio pirata e per parodiare una società sempre più consumista.

L’omaggio alla pop-art è evidente sia nei jingle pubblicitari che nell’iconico design della copertina creato dall’art director del Sunday Times David King e da Roger Law, inventore dello show televisivo Spitting Image. La copertina presenta quattro immagini pubblicitarie di ciascun membro della band, scattate dal fotografo David Montgomery: Odorono deodorant (Pete Townshend), Medac spot cream (Keith Moon), Charles Atlas (John Entwistle) e Roger Daltrey con gli Heinz baked beans. La storia racconta che Roger Daltrey si ammalò di polmonite per essere rimasto seduto per troppo tempo tra i fagioli freddi.

The Who Sell Out è un’audace rappresentazione del periodo in cui è stato realizzato, la coda degli “swinging-60s” incontra la pop-art mescolata con psichedelia e pop. È un incredibile mix di armonie, testi ed immagini satiriche per quello che era solo il terzo album del gruppo. L’ambizione e il fine dell’album non hanno rivali in quel periodo.

All’interno di quell’audace concept, c’erano una serie di canzoni favolose e molto diverse tra loro.I Can See for Miles, una top ten hit all’epoca, rimane un classico degli Who. Rael, una mini-opera di Townshend con motivi musicali che sarebbero poi riemersi in Tommy e le esplosioni psichedeliche di Armenia City In The Sky e Relax sono da annoverare tra i migliori brani scritti durante gli anni ’60.

Uno degli album più straordinari di qualsiasi epoca, The Who Sell Out è l’ultimo album pop degli Who. Due anni dopo arriverà il capolavoro Tommy, il mitico doppio concept album su un bambino sordo, muto e cieco.



Pre-ordina il disco su Amazon > https://amzn.to/3bs1wa6



THE WHO SELL OUT SUPER DELUXE EDITION

CD 1 – Original mono mix, mono As & Bs and unreleased mono mixes

CD 2 – Original stereo mix and stereo bonus tracks

CD 3 – Studio out-takes, ‘fly-on-the-wall’ versions of early takes of songs from the album sessions, ‘studio chat’ etc.

CD 4 – ‘The Road to Tommy’ will contain stereo mixes of the studio tracks recorded in 1968 – some previously unreleased – plus 1968 As and Bs mono mixes (all tracks remixed from original 4 and 8-track session tapes in The Who vault)

CD 5 – 14 of Pete Townshend’s original demos, previously unreleased & exclusive to this set



BONUS 7” SINGLES:

1. Track UK 45 repro I Can See for Miles (early mono mix with single-tracked vocal) & Someone’s Coming (original UK Track single mix with single-tracked vocal)

2. Decca USA 45 repro Magic Bus (US/UK mono) & Dr Jekyll And Mr Hyde (original US Decca single mix)



GLI ALTRI FORMATI DISPONIBILI DI THE WHO SELL OUT



2LP deluxe (stereo) vinyl version, featuring the original album and extras highlights from box set.



D2C 2LP deluxe (mono) vinyl version featuring the original album and extras highlights from box set pressed on coloured vinyl; disc 1 ‘Odorono’ red / disc 2 ‘Baked Bean’ orange.

2-CD digi-pak with a 16-page booklet.