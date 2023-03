The WHITE STRIPES festeggiano i 20 anni del quarto album “Elephant”

I White Stripes celebrano il 20° anniversario del loro storico quarto album in studio del 2003, Elephant, con l’uscita di una nuova edizione in digitale e un vinile speciale.

Elephant (Deluxe) include l’audio rimasterizzato in HD dell’album originale in studio unito al set di 27 canzoni del 2 luglio 2003 all’Aragon Ballroom di Chicago del loro Elephant Tour.

Elephant tornera sugli scaffali dei negozi di dischi in versione 2xLP (Limited Edition) che comprenderà un vinile colorato Red Smoke (1° LP) e uno Clear with Red & Black Smoke (2° LP) da Venerdì 21 aprile!

Uscito il 1° aprile 2003, Elephant si è rapidamente rivelato un fenomeno acclamato dalla critica, oltre a raccogliere popolarità in tutto il mondo, raggiungendo il 6° posto nella Billboard 200 e la vetta della UK Official Albums Chart.

Registrato in gran parte in due settimane nell’aprile 2002 negli analogici Toe Rag Studios di Londra, Elephant include singoli ormai classici come “Seven Nation Army”, vincitore del GRAMMY® Award, “I Just Don’t Know What To Do With Myself”, “The Hardest Button To Button” e “There’s No Home For You Here”, che hanno spinto David Fricke di Rolling Stone ad acclamare l’album semplicemente come “un’opera di polverizzante perfezione”.

Elephant ha vinto il GRAMMY® Award 2004 per il “Miglior album alternativo” ed è stato candidato come “Album dell’anno”.