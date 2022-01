THE SMILE (Thom Yorke, Jonny Greenwood & Tom Skinner): ascolta il nuovo singolo “The Smoke”

The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet, oggi rivelano il nuovo brano The Smoke accompagnato dal lyric video creato dallo scrittore e regista vincitore del premio BAFTA Mark Jenkin.

The Smoke è il seguito del singolo di debutto You Will Never Work In Television Again.

Questo weekend, sabato 29 e domenica 30 gennaio, i The Smile si esibiranno in tre concerti consecutivi nell’arco di 24 ore al Magazine di Londra. Suoneranno davanti a un pubblico seduto e i tre concerti saranno trasmessi in livestream.

La band presenterà materiale inedito e i livestream saranno diretti dal pluripremiato regista Paul Dugdale e prodotti da Driift.

Gli orari dei concerti sono:



BROADCAST #1: Italia – 21:00 Sabato / London – 8pm Sat. / New York – 3pm Sat. / Los Angeles – 12pm Sat. / Sydney – 7am Sun. / Tokyo – 5am Sun.



BROADCAST #2: Italia – 2:00 Sabato / London – 1am Sun. / New York – 8pm Sat. / Los Angeles – 5pm Sat. / Sydney – 12pm Sun. / Tokyo – 10am Sun.



BROADCAST #3: Italia – 12:00 Domenica / London – 11am Sun. / New York – 6am Sun. / Los Angeles – 3am Sun. / Sydney – 10pm Sun. / Tokyo – 8pm Sun.

Per i possessori dei biglietti le trasmissioni saranno disponibili on-demand per 48 ore dalle 15:00 di domenica 30 gennaio.

The Smoke, il nuovo singolo dei The Smile, è fuori ora e la band pubblicherà nuova musica nei prossimi mesi.