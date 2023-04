THE NATIONAL esce oggi il nuovo album e il singolo ‘The Alcott’ feat. Taylor Swift

The National pubblicano il loro nono album in studio, First Two Pages of Frankenstein, su 4AD. Esce oggi anche il video del nuovo singolo “The Alcott” un duetto tra Matt Berninger dei The National e Taylor Swift.



“Matt ha scritto la parte principale della canzone su una musica che avevo scritto e Taylor aveva ascoltato e sapevo che aveva apprezzato, quindi ho pensato che potesse essere qualcosa che le sarebbe piaciuto molto”, racconta Aaron Dessner dei The National a proposito di “The Alcott”. “Gliel’ho mandata ed ero un po’ nervoso perché non ho ricevuto risposta per circa 20 minuti. Quando mi ha risposto, Taylor aveva già scritto tutte le sue parti e registrato un memo vocale con i testi che aveva aggiunto in un dialogo con Matt, e tutti se ne sono innamorati immediatamente. Sembrava fosse destino”.

Su un sfondo splendidamente scarno di pianoforte e archi, “The Alcott” vede Berninger e Swift nei ruoli di una coppia che tenta di riaccendere una relazione travagliata, dando vita a una storia finemente disegnata e di portata quasi romanzesca. “Si tratta di due persone con una lunga storia che tornano in un luogo e cercano di rivivere un particolare momento”, dice Berninger. “La sensazione è che sia un ultimo tentativo di mantenere la relazione, c’è un accenno di qualcosa di positivo in cui si può vedere l’inizio di un riavvicinamento”.

L’album, composto da 11 canzoni, è stato prodotto da The National presso i Long Pond Studios di New York e vede la partecipazione di Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens. Nel frattempo “Tropic Morning News”, il primo singolo estratto dal nuovo album, ha raggiunto il n. 1 della classifica Adult Alternative Airplay di Billlboard, la prima canzone dei The National a raggiungere tale vetta dal 2017. Inoltre, prendendo spunto dal recente brano “New Order T-Shirt“, The National hanno stretto una collaborazione con i New Order per realizzare una vera e propria New Order T-shirt, in edizione limitata, che omaggia gli iconici disegni dell’album della band di Manchester. Una parte dei ricavati sarà devoluto a The Christie NHS Foundation Trust. A metà aprile è stato pubblicato il video di “Your Mind Is Not Your Friend” con Phoebe Bridgers, diretto da Jackson, fratello della Bridgers.



Formatisi a New York nel 1999, The National hanno all’attivo cinque album nella Top 10 della classifica Billboard 200 e l’album Sleep Well Beast del 2017 vincitore del Grammy come Best Alternative Album.