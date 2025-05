SUEDE: esce il 5 settembre il decimo album “Antidepressants”

I Suede tornano con l’annuncio di Antidepressants, il loro decimo album in studio, in uscita il 5 settembre 2025 via BMG e già disponibile per il pre-order.

Con Antidepressants, i giganti della musica indipendente britannica, certificati God Like Genius da NME, vincitori del Mercury Prize e con dischi di platino alle spalle, ritrovano l’energia viscerale che definisce sin dagli esordi la potenza unica dei loro live.

Dalla pubblicazione di Autofiction nel 2022 — acclamato dalla critica e l’album più alto in classifica della band negli ultimi vent’anni (#2 nella UK Album Chart) — i Suede si sono esibiti di fronte ai più vasti pubblici della loro carriera, con concerti in oltre 14 paesi. Il London Evening Standard, in una recensione a cinque stelle dello show all’Alexandra Palace dell’estate 2024, ha descritto i Suede come “la band live più viscerale del pianeta oggi”. Ed è proprio questo fuoco, questa vitalità, ad aver alimentato il suono esplosivo di Antidepressants.

Ad accompagnare l’annuncio del disco, il nuovissimo singolo “Disintegrate”, brano che apre Antidepressants. Pubblicato oggi, 19 maggio, dopo l’anteprima live nel programma di Steve Lamacq su BBC 6Music, la traccia è accompagnata dal videoclip ufficiale — diretto da Chris Turner (Favourite Colour: Black Productions).

Girato in bianco e nero, il video ci regala l’esibizione dei Suede alla sua essenza più cruda, tra glitch visivi e distorsioni che si spingono fino al collasso dell’immagine.



Ha affermato Brett Anderson sul disco: “If Autofiction was our punk record, Antidepressants is our post-punk record. It’sabout the tensions of modern life, the paranoia, the anxiety, the neurosis. We are all striving for connection in a disconnected world. This was the feel I wanted the songs to have. The album is called Antidepressants. This is broken music for broken people.”.

Quando i Suede hanno iniziato a creare la nuova musica che avrebbe dato forma ad Antidepressants, hanno compiuto una vera e propria inversione di rotta. Quello che inizialmente era nato come colonna sonora per un’opera di performance art concettuale è stato messo da parte. L’esperienza collettiva e travolgente vissuta dalla band nei tre anni di tour con Autofiction è stata talmente magnetica da costringerli a cambiare completamente direzione. Nel 2025, i Suede stanno traducendo quell’approccio dal vivo direttamente nel loro nuovo album in studio.

Antidepressants è stato registrato dal vivo insieme allo storico produttore dei Suede, Ed Buller, che aveva collaborato per la prima volta con la band producendo il loro singolo di debutto The Drowners nel 1992. Eppure, a 35 anni dall’inizio della loro carriera, i Suede sentono di essere solo all’inizio.

“It is genuinely exciting being in this band. It feels like we’re still pushing creatively,” afferma Brett sul nuovo disco. “This is a widescreen and ambitious record,” aggiunge il bassista Mat Osman. “It’s a big stage record and it’s taking it up a gear.”.

Questo entusiasmo ha alimentato le sessioni di registrazione, che si sono svolte tra gli ICP Studios in Belgio, i londinesi RAK e Sleeper Sounds, e gli RMV Studios in Svezia.



Oltre a rappresentare una risposta sonora al febbrile e viscerale entusiasmo che circonda i loro concerti, Antidepressants realizza pienamente la quarta fase della carriera dei Suede e vede Brett Anderson cimentarsi in alcuni dei testi più personali che abbia mai scritto.

Il primo singolo “Disintegrate” ne è una prova lampante: un’accettazione in chiave anthemica della propria mortalità, che ribalta la paura universale della morte in una cupa celebrazione della fine, simbolica della duplice natura di Antidepressants.