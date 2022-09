SUEDE: “15 Again” è il nuovo brano estratto dall’album “Autofiction”

I SUEDE hanno condiviso la potentissima “15 Again“, nuova traccia estratta dal nono album in studio AUTOFICTION, descritta da Brett Anderson come “a song about falling in love with life for the first time.”.

Presentato in anteprima da Steve Lamacq su BBC 6Music, “15 Again“ segue “She Still Leads Me On“, l’audace singolo di apertura del nuovo album degli Suede, suonato per la prima volta dal vivo sul palco durante un’esibizione a sorpresa a Bruxelles e trasmesso in live streaming per i fan.

La canzone è stata un pilastro delle playlist di BBC Radio 2 e 6 Music, descritta come a “classic Suede” dal The Sunday Times Culture, e “no frills, power driven tune” da The i Newspaper, e ancora “a virile, teasing return” da CLASH, e “possibly the most celebratory song they’ve ever written” dal The Quietus.

AUTOFICTION è il nono album in studio dei SUEDE con cui la band ha deciso di tornare alle origini con un atteggiamento che ricorda i loro giorni più formativi. Mentre scrivevano le canzoni che avrebbero costituito l’album, Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes e Neil Codling si sono recati in uno studio di prove nella deserta Kings Cross per montare la propria attrezzatura, allestire la sala e iniziare a suonare. Per l’occasione hanno lavorato con il collaboratore di lunga data Ed Buller. Ed ha lavorato per la prima volta con la band producendo il loro singolo di debutto “The Drowners”, che quest’anno celebra il suo 30° anniversario.

“Autofiction has a natural freshness, it’s where we want to be“. ha affermato Anderson. E il punto in cui i SUEDE vogliono essere è, in un certo senso, lo stesso in cui si trovavano quando hanno iniziato 30 anni fa: un gruppo di persone che vive della pura sensazione di creare musica insieme in una stanza.

“15 Again” rispecchia alla perfezione questa attitudine: “When we were rehearsing and writing this record it was this sheer, physical rush. That thing where you’re hanging on for dear life”, ha affermato il bassista Mat Osman.

I SUEDE hanno inoltre condiviso sul loro canale YouTube “Autofiction: A Short Film“, un progetto moderno e crudo raccontato attraverso le lenti dei protagonisti che si trovano a un crocevia emotivo fondamentale della loro vita. Come colonna sonora, i due singoli “She Still Leads Me On” e “15 Again“. Diretto da Katie Lambert (MrMr Films) e creato in collaborazione con Suede, la produzione esplora le complessità della memoria, la percezione della verità, la comunicazione e l’ansia nelle relazioni umane. Temi che sono al centro del nuovo album della band Autofiction, che, come suggerisce il titolo, è uno dei dischi più personali di Brett Anderson.

La band si esibirà in una serie di spettacoli dal vivo molto speciali tra settembre e ottobre 2022 in alcuni dei luoghi più intimi del Regno Unito e d’Europa. Dopo due serate all’Electric Ballroom di Londra, che sono andate esaurite in venti secondi dopo l’annuncio del nuovo album, i Suede suoneranno dal vivo l’album in luoghi selezionati in tutta Europa, dopo alcuni in-store live e i firmacopie nel regno unito.

Photo credit: Dean Chalkley