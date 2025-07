SIMPLE MINDS: esce il 17 ottobre “Once Upon A Time” 40° anniversario

In occasione del 40° anniversario di Once Upon A Time, l’album multiplatino dei Simple Minds, il 17 ottobre uscirà una edizione speciale in 5 CD (una versione ridotta della Super Deluxe del 2016).

Pubblicato originariamente nell’ottobre del 1985, Once Upon A Time è diventato l’album di maggior successo dei Simple Minds fino ad oggi, vendendo due milioni di copie in due mesi, raggiungendo il primo posto nel Regno Unito e la top ten in America. Ha prodotto quattro singoli arrivati nella top 20 e ha dato il via a un tour mondiale durato quindici mesi.

Once Upon A Time ha tutte le caratteristiche di un classico album degli anni ’80, con l’incredibile produzione di Jimmy Iovine e Bob Clearmountain e l’inconfondibile stile di Anton Corbijn per la copertina.

Sulla scia del singolo di successo mondiale “Don’t You (Forget About Me)”, di recente entrato a far parte del Billions Club su Spotify, Once Upon a Time si è rivelato l’album che ha spinto i Simple Minds verso vette stratosferiche di successo artistico e commerciale. L’album contiene anche i singoli “Alive and Kicking”, “All the Things She Said”, “Sanctify Yourself” e “Ghost Dancing”. Per promuovere l’album, i Simple Minds intrapresero il loro tour più lungo e imponente, partito dagli Stati Uniti nell’ottobre del 1985, che li vide esibirsi in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. I primi tre singoli estratti dall’album, entrati nella top 10, sono stati indicatori precisi del successo dei concerti, e il quarto, “Ghost Dancing”, i cui profitti sono stati devoluti totalmente ad Amnesty International, veniva pubblicato a conclusione del tour. Mentre i Simple Minds si prendevano un meritato riposo, dopo anni di instancabili registrazioni, scrittura ed esibizioni live, Virgin Records pubblicò Live In The City Of Light, un souvenir dal vivo di Once Upon A Time, registrato in diverse serate al Le Zenith di Parigi, che valse loro il terzo posto consecutivo in vetta alla classifica nel Regno Unito.

L’edizione da 5 CD in uscita il 17 ottobre è composta dall’album originale, bonus track, tra cui le versioni originale ed extended di “Don’t You (Forget About Me), single edit, mix 12”, B-side, tracce rare e il concerto “Live in The City of Light”, oltre a un libretto di 36 pagine con foto rare, interviste con Jim Kerr e Charlie Burchill e una guida all’album traccia per traccia.